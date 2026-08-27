Su duración y condiciones dependen de la categoría solicitada.

Colombia contempla la Visa de Migrante (tipo M) como una alternativa para los extranjeros que buscan establecerse temporalmente en el país y, dependiendo de la categoría, desarrollar actividades laborales, empresariales, profesionales o de otra naturaleza. En el caso de la Visa M Trabajador, el permiso permite trabajar legalmente mediante un vínculo contractual con una persona jurídica , siempre que se cumplan las condiciones migratorias y laborales correspondientes.

La categoría de migrante tiene una vigencia que puede llegar hasta tres años, aunque el tiempo concreto depende del perfil y de la modalidad de visa solicitada. Además, el período como titular de determinadas visas M puede ser tenido en cuenta posteriormente para acceder a una Visa de Residente (tipo R), de acuerdo con las condiciones aplicables a cada categoría.

¿Qué es la Visa M de Migrante en Colombia?

La Visa M de Colombia está dirigida a extranjeros que desean permanecer en el territorio nacional durante un período prolongado sin acceder inicialmente a la residencia permanente. Se trata de una categoría que reúne diferentes perfiles, por lo que los requisitos cambian según el motivo por el cual se solicita.

Entre las categorías contempladas se encuentran trabajador, cónyuge de colombiano, compañero permanente, migrante Mercosur, migrante Andino, refugiado, socio o propietario, profesional independiente, pensionado, inversionista y fomento a la internacionalización, entre otras.

Por esta razón, no existe un único listado de requisitos para todas las personas que solicitan una Visa M: la documentación exigida debe corresponder a la categoría migratoria elegida.

Colombia permite la estadía legal con permiso de trabajo a todos los extranjeros que puedan obtener la Visa M: cuáles son los requisitos. ChatGPT - creada con IA

¿Quién puede solicitar una Visa M en Colombia?

Pueden solicitar una Visa M los extranjeros que acrediten alguna de las condiciones contempladas por la normativa migratoria colombiana. El perfil puede estar relacionado con un empleo, una actividad empresarial, una inversión, estudios, vínculos familiares u otras circunstancias específicas .

En el caso de quienes buscan trabajar en Colombia, una de las alternativas es la Visa M Trabajador, destinada a extranjeros que cuentan con un contrato de trabajo con una persona jurídica.

La documentación y las condiciones que debe demostrar el solicitante dependen de la actividad que realizará y de las características del vínculo laboral.

¿Qué requisitos tiene la Visa M Trabajador en Colombia?

Para la Visa M Trabajador, uno de los elementos centrales es demostrar la existencia del vínculo laboral con la empresa o persona jurídica colombiana que contratará al extranjero.

Entre los documentos que pueden formar parte del trámite se encuentran:

Contrato de trabajo con la persona jurídica correspondiente.

Documentación que permita acreditar la existencia legal del empleador.

Información relacionada con las actividades que realizará el extranjero.

Datos sobre la duración del contrato.

Información sobre la remuneración acordada.

Los demás documentos que exija la autoridad de visas según las características particulares de la solicitud.

La información suministrada debe ser consistente con el trabajo que efectivamente desarrollará el extranjero en Colombia.

¿Cuánto tiempo dura la Visa M en Colombia?

La Visa de Migrante puede tener una vigencia de hasta tres años, dependiendo de la categoría bajo la cual sea otorgada. Por eso, antes de iniciar el trámite es importante identificar correctamente el perfil migratorio y revisar las condiciones específicas de esa modalidad.

La vigencia también resulta relevante para la cédula de extranjería, ya que este documento se encuentra relacionado con el período de vigencia de la visa.

¿El tiempo con Visa M sirve para solicitar la residencia en Colombia?

La Visa M puede constituir una vía previa hacia la Visa de Residente (tipo R), pero el tiempo requerido depende de la categoría migratoria y de las condiciones establecidas para acceder a la residencia.

De acuerdo con el material consultado, la permanencia como titular de una visa de migrante puede acumularse para posteriormente solicitar una Visa R. Por eso, no debe confundirse la Visa M con la residencia permanente : se trata de categorías migratorias diferentes.

¿Qué otras categorías existen dentro de la Visa M?

La Visa M no está limitada a trabajadores. Colombia contempla distintas modalidades para extranjeros que cumplen condiciones específicas.

Entre ellas se encuentran:

Cónyuge de nacional colombiano.

Compañero permanente de nacional colombiano.

Madre o padre de nacional colombiano por adopción.

Padre o madre de nacional colombiano por nacimiento.

Migrante Mercosur.

Migrante Andino.

Refugiado.

Trabajador.

Socio o propietario.

Profesional independiente.

Pensionado.

Fomento a la internacionalización.

Inversionista.

Apátrida.

Cada una tiene requisitos propios y puede contar con una vigencia diferente.

¿Qué documentos se necesitan para solicitar una Visa M?

Los documentos dependen de la categoría. En términos generales, el solicitante debe presentar documentación de identidad y aquella que permita demostrar que cumple las condiciones de la modalidad de Visa M que está solicitando.

El material consultado señala, entre los documentos generales, un pasaporte válido con páginas disponibles, fotografías según las especificaciones y el comprobante de pago de la solicitud. Para algunas categorías también se requieren documentos adicionales, como contratos laborales, certificados empresariales, pruebas de inversión, documentos familiares o constancias de estudios.

Cuando los documentos fueron expedidos en el extranjero, también puede ser necesario cumplir con procedimientos de apostilla, legalización o traducción, según corresponda.

¿Cómo se solicita la Visa M para Colombia?

El trámite comienza con la identificación de la categoría migratoria adecuada y la preparación de los documentos exigidos. Posteriormente, la solicitud puede realizarse en línea mediante el sistema dispuesto por la Cancillería colombiana.

El proceso contempla, en términos generales, estos pasos:

Identificar la categoría de Visa M que corresponde al solicitante. Reunir los documentos requeridos. Completar el formulario de solicitud. Adjuntar la documentación. Pagar las tasas correspondientes. Esperar la evaluación de la solicitud. Atender una entrevista si la autoridad migratoria la requiere. Recibir la decisión y, si es aprobada, la visa.

Una vez aprobada, el extranjero debe cumplir las obligaciones migratorias posteriores correspondientes, incluida la gestión de la Cédula de Extranjería cuando resulte obligatoria.

¿La Visa M es lo mismo que la residencia en Colombia?

No. La Visa M es una categoría de migrante, mientras que la Visa R corresponde a la residencia. La primera permite al extranjero permanecer legalmente en Colombia bajo determinadas condiciones, mientras que la segunda está destinada a quienes cumplen los requisitos establecidos para obtener la residencia.

En consecuencia, obtener una Visa M Trabajador no significa adquirir automáticamente la residencia colombiana. Sin embargo, el tiempo acumulado bajo determinadas categorías puede ser relevante para una futura solicitud de Visa R.