Cada vez con más frecuencia, en los controles de tránsito los agentes solicitan el comprobante de la póliza de seguro a los conductores. Se trata de un documento clave cuya ausencia o falta de vigencia podría derivar en la suspensión del registro y el secuestro del vehículo.

Las normas y legislaciones pueden variar dependiendo de la jurisdicción, pero la gran mayoría de los Estados Unidos exigen un seguro de responsabilidad civil y financiera.

El Gobierno revisará auto por auto y restringirá la conducción: ¿Por qué la ley exige un seguro vehicular?

El seguro de responsabilidad civil funciona como una garantía económica frente a los daños que un conductor puede ocasionar si sucede un accidente. Por ello, cada estado establece requisitos mínimos de cobertura que deben respetarse mientras el vehículo esté registrado.

En Nueva York, por ejemplo, todos los vehículos registrados que circulen por el territorio deben contar con un seguro de responsabilidad civil. El objetivo es proteger al propietario y a los demás involucrados frente a lesiones, fallecimientos o daños materiales.

La aseguradora debe informar al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) correspondiente cuando una póliza empieza o termina.

El seguro de responsabilidad civil funciona como una garantía económica frente a los daños que un conductor puede ocasionar si sucede un accidente. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

El procedimiento cuando el vehículo se queda sin cobertura: ¿Cuáles son las consecuencias?

Si una aseguradora informa al DMV de Nueva York que una póliza venció y no se solicitó una nueva cobertura, se produce el “Insurance Lapse”, un periodo en el que el vehículo permanece registrado sin seguro activo.

Si el propietario no reemplaza la póliza, deberá entregar las placas y la registración del vehículo a las autoridades. Entre las consecuencias más graves se encuentran:

Suspensión de la registración por el mismo número de días que el vehículo permaneció sin cobertura y con las placas activas.

Si el período supera los 90 días , también puede suspenderse la licencia de conducir .

Para lapsos de hasta 90 días, en determinadas circunstancias puede pagarse una multa civil en lugar de entregar las placas.

Manejar un vehículo sin seguro puede provocar una multa de hasta USD 1.500 , además de otras sanciones.

El vehículo puede ser retenido por las autoridades si es utilizado sin la cobertura obligatoria.

Si una persona participa de un choque mientras conduce un vehículo sin seguro, la licencia y la registración pueden ser revocadas durante al menos un año.