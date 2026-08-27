Tramitar la licencia de conducir en Estados Unidos se volvió más exigente desde la llegada del estándar Real ID, y muchos solicitantes se topan con un requisito que no esperaban. En Los Ángeles, Miami, Dallas, Nueva York, Chicago o cualquier otra ciudad del país, quienes quieran obtener esta credencial deben cumplir una serie de condiciones federales sin las cuales el trámite no avanza.

Cambian las licencias: el documento que absolutamente TODOS deben presentar

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), uno de los requisitos indispensables para tramitar una licencia Real ID es demostrar que se tiene un número de Seguro Social (SSN). Este paso permite verificar la identidad del solicitante antes de emitir la credencial.

Un punto importante para evitar confusiones: en la mayoría de los casos no hace falta llevar la tarjeta física del Seguro Social. Alcanza con presentar un documento que evidencie el número. Los comprobantes que se aceptan habitualmente son:

El formulario W-2.

El formulario SSA-1099 u otro formulario 1099 emitido por una entidad distinta al Seguro Social.

Un recibo de sueldo (pay stub) que incluya el nombre completo del solicitante y su número de Seguro Social.

La propia tarjeta del Seguro Social.

Conviene que el documento esté a nombre del solicitante y que el número figure de forma legible.

El Real ID es la credencial aceptada para usos oficiales como abordar vuelos dentro de Estados Unidos. Fuente: Shutterstock.

Qué otros requisitos hay que cumplir para gestionar estas licencias

El número de Seguro Social es solo uno de los requisitos. Para tramitar el Real ID, en general también hay que presentar:

Prueba de identidad y de estatus legal: un documento como el pasaporte, el certificado de nacimiento o el certificado de naturalización.

Dos comprobantes de domicilio: por ejemplo, facturas de servicios, extractos bancarios o un contrato de alquiler que muestren la dirección en el estado.

Prueba de cambios de nombre, si corresponde (por ejemplo, un certificado de matrimonio).

Cada estado puede exigir requisitos adicionales, por lo que conviene verificar la lista completa en el sitio del organismo de vehículos (DMV) correspondiente antes de asistir a la cita.