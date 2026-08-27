La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) mantiene restricciones para determinados objetos que los pasajeros transportan en sus valijas al viajar en avión.

Entre los artículos que requieren especial atención se encuentran los encendedores y otros dispositivos que utilizan combustible o baterías de litio. Dependiendo del tipo, pueden estar permitidos únicamente en el equipaje de mano, requerir medidas especiales de seguridad o estar completamente prohibidos.

El Gobierno prohíbe y restringe el ingreso al avión a quienes lleven este dispositivo: ¿Qué dice la TSA sobre los objetos prohibidos y permitidos?

Según las disposiciones federales, se diferencia a los encendedores según su funcionamiento. La Administración Federal de Aviación (AAF) distingue a los encendedores comunes desechables de gas y los de tipo Zippo, que pueden transportarse con restricciones.

Según la lista de What can I bring?:

Encendedores tipo soplete o “torch”: no pueden transportarse normalmente ni en la cabina ni en el equipaje facturado.

Encendedores eléctricos con batería de litio: únicamente pueden viajar en el equipaje de mano.

Encendedores con combustible líquido sin material absorbente: están prohibidos.

Recargas y combustible para encendedores: tampoco pueden transportarse como equipaje habitual.

Solo se permite un encendedor por pasajero.

La Administración Federal de Aviación (AAF) distingue a los encendedores comunes desechables de gas y los de tipo Zippo, que pueden transportarse con restricciones. kues1

Encendedores eléctricos: ¿Qué sucede con los dispositivos con baterías?

Este tipo de aparatos que funcionan con batería de litio, como los modelos de arco o bobina, deben permanecer dentro de la cabina y el pasajero debe impedir que el aparato pueda activarse accidentalmente durante el vuelo.

Una regla similar se aplica a los cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo : están prohibidos en el equipaje facturado y deben transportarse sobre la persona o dentro del equipaje de mano, protegidos contra activaciones accidentales y cortocircuitos.

¿Qué sucede si llevo este dispositivo en el equipaje?

Durante los controles aeroportuarios, los agentes de seguridad pueden impedir que un objeto prohibido continúe dentro del equipaje.

Si se detecta un artículo que no cumple las condiciones correspondientes, el pasajero puede verse obligado a retirarlo antes de continuar hacia la puerta de embarque. Las aerolíneas pueden establecer condiciones incluso más estrictas que las reglas federales.

La FAA recomienda consultar tanto las disposiciones oficiales como las políticas particulares de la compañía aérea antes de viajar.