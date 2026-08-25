El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) es el organismo encargado de emitir y renovar las licencias en el estado de Nueva York. Este organismo estatal implementó un sistema de puntos de infracción que permite detectar a los conductores de alto riesgo y sancionarlos debidamente.

Cuando una persona acumula una determinada cantidad de puntos en un periodo de tiempo, el Gobierno puede sancionar con la suspensión de la licencia de conducir y otro tipo de penalización.

¿Cómo funciona el sistema de puntos que puede hacer que te quiten la licencia de conducir?

El Sistema de Puntos del DMV de Nueva York tiene como objetivo identificar a los conductores que cometen infracciones a menudo. Estos no se acumulan solo al recibir una multa, sino que el conductor debe ser declarado culpable de la falta para que se añada a su historial.

El total de puntos se calcula tomando como referencia la fecha en la que se cometió cada infracción. Si se acumulan 11 puntos en un periodo de 24 meses, el estado puede suspender su licencia de conducir.

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¿Cuántos puntos se asignan por exceder la velocidad permitida?

La cantidad de puntos asignados depende de por cuanto se haya superado el límite establecido:

Entre 1 y 10 mph por encima del límite: 3 puntos.

Entre 11 y 20 mph: 4 puntos.

Entre 21 y 30 mph: 6 puntos.

Entre 31 y 40 mph: 8 puntos.

Más de 40 mph: 11 puntos.

Velocidad no especificada en la infracción: 3 puntos.

Exceso de velocidad en una zona de obras: 8 puntos.

Esto quiere decir que si se excede por más de 40 mph, el DMV podrá suspender su licencia cuando se lo declare culpable.

¿Qué pasa si me suspenden la licencia de conducir?

Una suspensión se diferencia de la revocación, ya que la primera es temporal. El conductor pierde por un tiempo definido o indefinido el derecho a circular al volante.

En el caso de que se trate de una suspensión definida, se debe esperar a que se termine. Si se trata de una suspensión indefinida, se debe solucionar el motivo que lo originó.