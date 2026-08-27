El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que depositará hasta u$s 7.316 en las cuentas de las familias con dos hijos que califiquen para el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) . El beneficio corresponde al año fiscal 2026 y se cobra al presentar el Formulario 1040 junto con el Anexo EIC.

El monto surge de la Revenue Procedure 2025-32 , publicada por el IRS en octubre de 2025. Los ajustes por inflación allí detallados aplican a las declaraciones que se presenten en 2027, correspondientes a los ingresos obtenidos durante 2026 .

¿Qué requisitos exige el IRS para el crédito de u$s 7.316?

El monto de u$s 7.316 corresponde exclusivamente a contribuyentes con exactamente dos hijos que califiquen según las reglas del IRS. El crédito es reembolsable: se paga aunque el contribuyente no deba impuestos.

Para acceder al monto completo, el ingreso del trabajo debe alcanzar los u$s 18.290. A partir de ese piso, el beneficio comienza a reducirse según el ingreso bruto ajustado y el estado civil declarado.

Requisitos principales para acceder al crédito

Tener exactamente dos hijos que califiquen según las normas del IRS.

Declarar ingreso del trabajo: salario, autoempleo u otra fuente de ingreso ganado.

Presentar el Formulario 1040 junto con el Anexo EIC.

No superar el límite de ingreso por inversiones, fijado en u$s 12.200.

Cumplir con los topes de ingreso bruto ajustado según el estado civil.

El monto de u$s 7.316 corresponde exclusivamente a contribuyentes con exactamente dos hijos que califiquen según las reglas del IRS.

¿Cómo cobrar el crédito y qué pasa si se superan los límites de ingreso?

El crédito se acredita directamente en la declaración anual y, al ser reembolsable, el IRS deposita la diferencia aunque el contribuyente no tenga impuesto a pagar. No requiere un trámite adicional fuera del Formulario 1040 y el Anexo EIC.

Si el ingreso supera los topes fijados, el monto se reduce de forma progresiva hasta desaparecer. Para matrimonios que declaran en conjunto, el crédito se agota al superar los u$s 65.899; para el resto de los estados civiles, el límite es u$s 58.629.