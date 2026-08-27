El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York es el organismo encargado de emitir y renovar las licencias de conducir dentro de este territorio. Con el fin de identificar y sancionar a los conductores de alto riesgo, implementaron un sistema de puntos de infracción.

De esta manera cuando una persona comete una infracción, una determinada cantidad de puntos se suma a su historial de conducción y cuando se llega a una suma particular, el organismo puede suspender su licencia de conducir e imponer sanciones económicas.

¿Cómo funciona el sistema de puntos que puede hacer que te quiten la licencia de conducir?

El Sistema de Puntos del DMV de Nueva York tiene como objetivo identificar a los conductores que cometen infracciones a menudo. Estos no se acumulan solo al recibir una multa, sino que el conductor debe ser declarado culpable de la falta para que se añada a su historial.

El total de puntos se calcula tomando como referencia la fecha en la que se cometió cada infracción. Si se acumulan 11 puntos en un periodo de 24 meses, el estado puede suspender su licencia de conducir.

¿Cuántos puntos se asignan por haber conducir demasiado cerca de otro vehículo?

Según lo que se establece en la página oficial del DMV, esta infracción suma un total de 3 puntos. Se puede considerar una cantidad baja, pero si ya se acumuló un número grande de puntos, se podría llegar al límite.

Acciones como usar el celular al conducir o exceder la velocidad permitida, pueden sumar y provocar que se llegue a los 11 puntos necesarios para suspenderte la licencia.

Según lo que se establece en la página oficial del DMV, esta infracción suma un total de 3 puntos. Chat GPT

¿Qué pasa si me suspenden la licencia de conducir?

Una suspensión se diferencia de la revocación, ya que la primera es temporal. El conductor pierde por un tiempo definido o indefinido el derecho a circular al volante.

En el caso de que se trate de una suspensión definida, se debe esperar a que se termine. Si se trata de una suspensión indefinida, se debe solucionar el motivo que lo originó.