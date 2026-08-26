Ciudadanos mexicanos que cuenten con el Formulario DSP-150 pueden ingresar a Estados Unidos por California, Texas, Arizona y Nevada sin necesidad de tramitar una visa americana tradicional. Así lo establece la normativa migratoria federal vigente para viajes terrestres de negocios o placer.

El beneficio está regulado por el Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos y se aplica a través del Departamento de Estado, que emite este documento también conocido como Border Crossing Card (BCC). La tarjeta combina las funciones de un permiso de cruce fronterizo y una visa de visitante B1/B2.

¿Qué es el Formulario DSP-150 y cómo permite el ingreso a Estados Unidos?

El DSP-150 es una tarjeta biométrica laminada que exime a su titular de portar una visa estampada en el pasaporte. Cuando se presenta sola en un cruce terrestre directo desde México, habilita el ingreso sin necesidad de mostrar el pasaporte por separado.

Para que el cruce sea válido, el identificador biométrico de la tarjeta debe coincidir con las características del titular al momento del control migratorio en el puerto de entrada correspondiente.

Requisitos para acceder al beneficio:

Ser ciudadano o nacional mexicano

Contar con el Formulario DSP-150 vigente y con identificador biométrico

Ingresar por un puerto terrestre, ferry o embarcación de recreo

Cumplir las condiciones de una visa de visitante B1/B2

El DSP-150 es una tarjeta biométrica laminada que exime a su titular de portar una visa estampada en el pasaporte.

¿Hasta dónde permite viajar el DSP-150 dentro de Estados Unidos?

Si el viajero usa solo la tarjeta, el ingreso queda limitado a la franja fronteriza: hasta 25 millas en California y Texas, 55 en Arizona y 75 en Nevada, con una estadía máxima de 30 días sin necesidad de I-94.