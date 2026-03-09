El calendario oficial de feriados y días festivos de Massachussets contempla una fecha especial para quienes viven en Suffolk County y tendrá lugar el próximo martes 17 de marzo. Se trata de Evacuation Day, una jornada histórica que recuerda un episodio clave que tuvo lugar en Boston, durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, cuando las fuerzas británicas abandonaron la ciudad. Este día, conocido también como Día de la Evacuación, recuerda los acontecimientos del 17 de marzo de 1776, cuando las tropas británicas y los colonos leales a la corona evacuaron Boston. Según se explica en el sitio web oficial del Secretario del Estado de Massachusetts, la ciudad estaba ocupada por británicos desde 1774 para controlar las tensiones de quienes se encontraban en el lugar, que se oponían a los impuestos y la presencia miliar. Luego de varios enfrentamientos y un bloqueo miliar, los británicos abandonaron la ciudad y partieron rumbo a Nueva Escocia, permitiendo que el mando sea tomado nuevamente por las tropas coloniales. Cómo el Día de la Evacuación sólo se celebra en el Condado de Suffolk, tanto agencias como oficinas públicas mantienen su funcionamiento ordinario en todo el estado. “Al no ser festivos estatales, todas las agencias estatales y municipales, autoridades, entidades cuasi-públicas y otras oficinas ubicadas en el condado de Suffolk están abiertas al público”, se indica. Las autoridades indican que durante los días festivos federales, tanto bancos como oficinas gubernamentales y ciertos negocios del sector privado cierran sus puertas al público. En 2026, el cronograma aún pauta los siguientes dentro de esta categoría