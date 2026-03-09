El Department of Motor Vehicles (DMV) de California comienza a hacer cumplir reglas nuevas y rígidas respecto al trámite para renovar la licencia de conducir en el caso personas con una edad avanzada. Esta nueva medida se propone reforzar los controles sobre la capacidad física y visual de adultos mayores que conduzcan con regularidad. Las nuevas reglas del DMV de California apunta principalmente a personas mayores de 70 que dejen pasar los plazos establecidos por la ley para poder renovar su licencia con un simple trámite. Con esta medida, se podrían repetir los exámenes. El trámite del que se habla es de solicitar una renovación antes de que la licencia de conducir llegue a su fecha de vencimiento. Esta infracción no solo puede derivar en tener que hacer los exámenes de nuevo u atravesar una serie de pasos adicionales, sino que también puede dar como resultado la suspensión del derecho a conducir. Los adultos mayores de 70 años tienen que cumplir con una serie de requisitos que no son solicitados a otro grupo etario. Entre ellos: El primer paso es solicitar un turno con anticipación a través del sistema oficial del DMV. Aunque la renovación no puede completarse de forma online, la cita sí puede gestionarse por internet o por teléfono. Las autoridades recomiendan iniciar el trámite varias semanas antes del vencimiento de la licencia. El conductor debe presentarse personalmente en una oficina del DMV y tendrá que mostrar su identificación y licencia actual, posteriormente, deberá completar el formulario de renovación, en donde se actualizan los datos personales y se declara si existe alguna condición médica que pueda afectar la conducción. Este documento es clave, ya que cualquier omisión o información falsa puede derivar en sanciones. Otro paso central es el examen de visión, que busca verificar que el conductor mantiene la agudeza visual mínima exigida por la ley. Si no supera la prueba, el DMV puede solicitar un informe oftalmológico o exigir el uso de lentes correctivos como condición para otorgar la renovación. Finalmente, el solicitante deberá abonar la tarifa correspondiente, cuyo monto puede variar según el tipo de licencia y otras condiciones particulares. En el caso de que el DMV de California detecte antecedentes médicos tales como problemas neurológicos, cardiovasculares o visuales, se puede solicitar documentación complementaria en la que el conductor deberá presentar certificados firmados por profesionales de la salud que acrediten su aptitud plena para estar detrás del volante. No obstante, dependiendo de cada situación el DMV puede imponer restricciones que quedarán asentadas en la licencia, como: