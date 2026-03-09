Las normas para viajar en avión dentro de Estados Unidos establecen distintos requisitos de identificación según el tipo de vuelo y la edad del pasajero. Según, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) algunas personas pueden viajar en vuelos domésticos sin mostrar identificación, aunque la medida tiene límites claros. La TSA establece que los menores de 18 años pueden viajar en vuelos domésticos dentro de Estados Unidos sin presentar identificación oficial. En estos casos, la verificación de identidad se realiza principalmente sobre el adulto que acompaña al menor durante el viaje. Esto significa que los niños y adolescentes no están obligados a presentar pasaporte, licencia de conducir ni documento federal para pasar por los controles de seguridad en el aeropuerto cuando el vuelo se realiza dentro del territorio estadounidense. Las personas que pueden viajar sin presentar documentos en vuelos domésticos son Las autoridades federales remarcaron que esta excepción solo aplica a los vuelos domésticos. Para viajar fuera de Estados Unidos, incluso los menores de edad deben cumplir con los requisitos migratorios y presentar la documentación correspondiente. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) establece que los ciudadanos estadounidenses deben contar con un pasaporte válido u otro documento aprobado para ingresar o salir del país. Esta normativa forma parte del sistema de control fronterizo vigente y se mantiene sin cambios para los viajes internacionales.