En Estados Unidos, las leyes de cada jurisdicción establecen las reglas y protocolos que deben cumplirse al momento de registrar el nombre y apellido de un bebé recién nacido. Conocerlas es especialmente importante, sobre todo en caso de que una familia se mude de un estado a otro, pues el bebé deberá registrarse conforme a la normativa del lugar donde suceda el nacimiento. En el caso de California, el Departamento de Salud Pública indica a padres y profesionales la forma en la que debe escribirse el apellido del niño para que sea considerado aceptable y pueda trasladarse a los registros oficiales, de acuerdo con lo estipulado por su Constitución. De acuerdo por lo detallado por la información oficial, todos los médicos, informantes u otras personas con conocimiento del nacimiento deben completar los formularios correspondientes para certificar este hecho. “El formulario del certificado deberá completarse de acuerdo con los requisitos establecidos en el Código de Salud y Seguridad”, se indica. En esa línea, California indica que los bebés sólo pueden anotarse con apellidos que contengan los 26 caracteres alfabéticos del idioma inglés. Todo apellido que se escriba con símbolos diferenciales o marcas para distinguir la pronunciación será considerado inaceptable. California compartió ejemplos de puntuación aceptada y puntuación inapropiada para establecer un marco de referencia El formulario deberá respetar todas las pautas establecidas y completarse enteramente con tinta negra para que sea considerado válido.