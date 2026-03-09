El Gobierno de Estados Unidos confirmó un nuevo feriado federal que traerá un fin de semana largo para millones de personas en todo el país. La fecha corresponde a una de las conmemoraciones históricas más importantes del calendario estadounidense. Al caer en viernes, el feriado genera automáticamente tres días consecutivos de descanso para trabajadores federales y muchas empresas privadas. El Gobierno de Estados Unidos confirmó un feriado federal para el viernes 19 de junio de 2026. Ese día se celebra Juneteenth, también conocido como Juneteenth National Independence Day, y recuerda el momento en que se anunció oficialmente el fin de la esclavitud en Estados Unidos. La fecha se remonta al 19 de junio de 1865, cuando soldados de la Unión llegaron a Texas para informar que las personas esclavizadas habían sido liberadas, más de dos años después de la Proclamación de Emancipación. Al tratarse de un feriado federal, durante este día suelen cerrar: