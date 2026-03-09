El Internal Service Revenue (IRS) registró una caída significativa en la cantidad de casos investigados de evasión fiscal de parte de multimillonarios, un cambio en relación a las políticas de la administración del Ex Presidente Joe Biden, que apuntaba a intensificar el escrutinio del organismo sobre las grandes fortunas., Cualquier persona puede denunciar evasión fiscal ante el IRS. El organismo analiza la información y por lo general, suele iniciar una auditoría fiscal o investigación más profunda para confirmar o descartar el fraude. Si se encuentran pruebas, el caso pasa al IRS Criminal Investigation, que suele sancionar con multas elevadas o incluso penas de prisión. Aunque el IRS suele contactar primero a los contribuyentes por correo, en algunos casos sus agentes pueden realizar visitas presenciales a domicilios o negocios. Estas inspecciones suelen estar a cargo de los llamados Revenue Officers, funcionarios encargados de investigar deudas fiscales, declaraciones no presentadas o posibles irregularidades tributarias. Durante estas visitas pueden solicitar documentación financiera, verificar activos o discutir alternativas para regularizar impuestos impagos. En la actualidad, el IRS cuenta con varios métodos para controlar el estado tributario del ciudadano promedio. En primer lugar, se usan sistemas informáticos para comparar los datos declarados con información enviada por terceros, que pueden ser desde empleadores hasta entidades bancarias. Por otro lado, también existe el filtro automatizado del IRS: el Automated Underrreporter Program (AUR). Este sistema se usa para analizar discrepancias en los ingresos que se declaran y los que están en el registro oficial, procesar los casos de forma automática, y generar notificaciones si se detectan inconsistencias. Por lo general, esta notificación se conoce como CP2000, y suele proponer cambios en la declaración que van desde un pago adicional de impuestos, intereses o posibles sanciones. Las herramientas clave para combatir al evasión fiscal compleja de Estados Unidos son las auditorias que realiza el IRS a personas o empresas con un alto nivel de ingresos. Este proceso permite que el organismo revise libros contables, cuentas bancarias y registros financieros en pos de verificar que la información declarada por la empresa es correcta y que se paga lo que corresponde según la ley tributaria. Los datos oficiales muestran que el control se intensifica en los niveles de ingresos más altos. Por ejemplo, el IRS auditó aproximadamente: En total, el IRS cerró 505.514 auditorías fiscales en 2024, que derivaron en USD 29.000 millones en impuestos adicionales recomendados. De acuerdo con información analizada por el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), la división del IRS encargada de grandes empresas y contribuyentes internacionales remitió solo dos casos de evasión fiscal a investigadores penales en el año fiscal 2025. En comparación, el mismo organismo había enviado: Además, entre octubre de 2025 y enero de 2026 no se remitió ningún caso penal relacionado con contribuyentes ultrarricos, según los datos revisados por el consorcio de periodistas. El descenso coincide con recortes de personal y recursos en unidades especializadas en fiscalización de grandes corporaciones y contribuyentes de alto patrimonio, lo que redujo la capacidad de investigación en este tipo de casos.