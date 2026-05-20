La comisionada de NYC Emergency Managment, Christina Farrell, advirtió que estas temperaturas pueden resultar peligrosas para la población de riesgo.

El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, dio a conocer a través de la página oficial de la alcaldía su “Heat Emergency Plan”, después de que varias zonas de la ciudad presenten hasta 35,5° C durante mayo.

La comisionada de NYC Emergency Managment, Christina Farrell, advirtió que estas temperaturas pueden resultar peligrosas para muchas personas ya que llega antes de tiempo y aún no se tomaron las debidas precauciones.

El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, dio a conocer a través de la página oficial de la alcaldía su “Heat Emergency Plan” ChatGPT

Mamdani contra el calor extremo: ¿Cuáles son las zonas más afectadas por las altas temperaturas en mayo 2026?

Entre las zonas con índices de calor más altos se encuentran:

El Bronx

El norte de Manhattan

Staten Island

La administración de Mamdani advierte que adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y en situación de calle podrán recibir asistencia por ser consideradas población de riesgo. Las autoridades recomiendan llamar al 311 o usar la herramienta de “Cool Options Finder” para encontrar el centro más cercano y refugiarse del calor.

Nueva York confirmó un cambio clave de emergencia en la ciudad: ¿Cómo será el plan que implementará Mamdani?

El plan de emergencia del alcalde incluye la apertura de centros de enfriamiento que se instalarán en los cinco distritos de Nueva York para que los residentes puedan refugiarse de las altas temperaturas.

Entre las acciones que se llevarán a cabo con este nuevo plan de emergencia, también se incluyen:

Monitoreo sanitario en tiempo real

Coordinación con empresas de servicios públicos

Alertas masivas del sistema “Advanced Warning System”

Campañas informativas

Trabajo conjunto con hospitales y organizaciones comunitarias