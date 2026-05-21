El Washington State Department of Licensing detalla en su sitio web oficial cuáles son los requisitos que todos los portadores de licencias de conducir deben cumplir para poder renovar su documento sin inconvenientes.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, existen plazos estrictos para llevar a cabo este trámite, que de no respetarse pueden causar que la licencia deba gestionarse nuevamente, como si nunca se hubiera tramitado en un primer lugar.

El DMV ahora prohibirá renovar la licencia de conducir a quienes dejaron pasar este momento

De acuerdo con lo indicado por las autoridades, las licencias de conducir sólo pueden renovarse dentro de los 8 años posteriores a la fecha de caducidad.

En caso de que haya pasado más tiempo, es necesario gestionar un documento completamente desde cero presentando toda la documentación nuevamente.

Quienes deban iniciar este trámite podrán hacerlo clicando aquí.

La licencia de conducir sólo puede renovarse dentro de los 8 años posteriores a su emisión. Shutterstock

Información importante para quienes renueven su licencia de conducir

Las licencias de conducir estándar cuestan 10 dólares al año, por renovación. Se pueden renovar por 6 años a un costo de 61 dólares o por 8 años a un costo de 81 dólares.

“Si tu licencia expiró menos de 60 días antes del día en que la renuevas, no cobraremos ninguna penalización por retraso. Sin embargo, podrías recibir una multa o una multa por parte de las autoridades”, indican las autoridades.