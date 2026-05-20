El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York mantiene una normativa muy estricta respecto al cambio de sede de registro o matrícula vehicular. De acuerdo con las autoridades, los residentes que trasladen el registro de su vehículo a otro estado deben entregar las placas estatales, de lo contrario podrían enfrentar la suspensión de la licencia de conducir.

Según el DMV, mantener placas activas mientras el automóvil ya opera bajo otra matrícula puede derivar en sanciones administrativas y restricciones para volver a conducir legalmente.

Qué conductores podrían perder la matrícula y la licencia de conducir

El DMV explicó que todos los residentes que trasladen el registro de su vehículo a otro estado deben devolver las placas de Nueva York antes de cancelar el seguro automotor asociado. En caso contrario, el sistema estatal interpreta que el vehículo quedó sin cobertura obligatoria mientras todavía mantiene un registro activo.

Esta situación puede provocar la baja del registro vehicular, la suspensión de la licencia de conducir e incluso la imposibilidad de registrar nuevos automóviles en el estado hasta regularizar la situación pendiente.

Según el DMV de Nueva York, todos los conductores que modifican su domicilio permanente o el registro de sus vehículos deben entregar las placas del estado.

Las autoridades remarcaron que muchos conductores realizan cambios de matrícula por mudanzas, modificaciones de residencia permanente o búsqueda de seguros más económicos en otros estados . Sin embargo, el procedimiento debe completarse respetando todas las exigencias del DMV.

Qué condiciones deben cumplir los conductores para evitar sanciones

El DMV recuerda que el trámite debe realizarse antes de cancelar el seguro o activar el nuevo registro en otro estado. De esta manera, el conductor evita que el sistema detecte una interrupción irregular en la cobertura del vehículo.

Entre los principales requisitos que deben cumplir los conductores aparecen los siguientes:

Entregar las placas de Nueva York.

Cancelar correctamente el registro vehicular

Mantener vigente el seguro hasta finalizar el trámite.

Actualizar la información de domicilio.

Registrar el vehículo bajo las normas del nuevo estado.

Ignorar estas obligaciones puede generar restricciones legales para conducir en Nueva York y complicaciones administrativas vinculadas con futuras matrículas, seguros o licencias de conducir.