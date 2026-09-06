El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) detalla en su sitio web oficial cuáles son las situaciones en las que una infracción de tránsito puede llevar a que se suspenda la licencia de conducir.

Nueva York utiliza un sistema que asigna determinada cantidad de puntos en función de cada infracción cometida. Esto permite medir el número y la gravedad de las irregularidades que cometió cada conductor.

En ese sentido, circular sin dejar espacio suficiente con el vehículo que se encuentra por delante está penado por el sistema estatal y, dependiendo de las infracciones que el conductor tenga en su historial, puede significar la pérdida de la licencia de conducir.

Cuándo Nueva York puede quitar el permiso de circular o una licencia de conducir

De acuerdo con lo indicado por las autoridades, el Sistema de Puntos de Infracción de Conductores es el método utilizado para “identificar conductores de alto riesgo”.

Q uienes reúnan 11 puntos en un período de 24 meses , verán su licencia de conducir suspendida y no podrán continuar circulando legalmente.

Cuando se alcanzan los 11 puntos, la licencia de conducir será suspendida. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

En qué casos circular sin dejar suficiente espacio con el vehículo próximo puede llevar a que se suspenda la licencia

En Nueva York, seguir un vehículo demasiado de cerca (tailgating) es sinónimo de acumular 4 puntos en el historial vehicular.

Por este motivo, quienes lleguen a 11 puntos por sumar esta multa teniendo otras faltas, pueden ver suspendida la licencia de conducir.

Cómo se miden el resto de las infracciones en el sistema de Nueva York

El DMV detalla lo siguiente

Velocidad no especificada: 3 puntos

Entre 1 y 16,1 km/h por encima del límite de velocidad: 3 puntos

Entre 17,7 y 32,2 km/h por encima del límite de velocidad: 4 puntos

Entre 33,8 y 48,3 km/h por encima del límite de velocidad: 6 puntos

Entre 49,9 y 64,4 km/h por encima del límite de velocidad: 8 puntos

Más de 64,4 km/h por encima del límite de velocidad: 11 puntos

Exceso de velocidad en una zona de trabajo: 8 puntos

Incidente de conducción relacionado con alcohol o drogas: 11 puntos

Operación agravada sin licencia: 11 puntos

Vehículo sobredimensionado que colisiona con puentes: 8 puntos

Conducción temeraria: 5 puntos

Adelantar a un autobús escolar detenido: 8 puntos

Abandonar el lugar de un accidente con lesiones personales: 5 puntos

Falta de precaución al conducir: 5 puntos

Facilitar la operación agravada sin licencia: 5 puntos

Participar en concursos o carreras de velocidad: 5 puntos

Frenos inadecuados (vehículo del empleador): 4 puntos

Uso de teléfono móvil o dispositivo electrónico mientras se conduce: 5 puntos

Rebases incorrectos, cambio de carril inseguro o conducir en dirección equivocada: 3 puntos

Infracción relacionada con semáforo, señal de stop o señal de ceda el paso: 3 puntos

No ceder el paso: 3 puntos

Infracción en un paso a nivel ferroviario: 5 puntos

Abandonar el lugar de un incidente con daños a la propiedad o a un animal doméstico: 3 puntos

Violación de una restricción de seguridad que involucra a un menor de 16 años: 3 puntos

Frenos inadecuados al conducir el vehículo del empleador: 2 puntos

Cualquier otra infracción de tránsito: 2 puntos

Acumular 11 puntos por la combinación de cualquiera de las infracciones anteriormente especificadas es motivo de suspensión de la licencia de conducir.

“Una suspensión definitiva significa que se te quita el permiso de conducir o el privilegio de conducir por un tiempo determinado”, explica el DMV. En estos casos se detallará la duración del período de suspensión.