El Código de Impuestos Internos (IRC, por sus siglas en inglés) habilita al Servicio de Impuestos Internos (IRS) a imponer un embargo sobre la cuenta bancaria y las tarjetas asociadas para cobrar deudas tributarias.

Cuando se toma esta medida, los fondos existentes en la cuenta quedan congelados desde el momento en el que recibe la orden. No obstante, las normas establecen un período de 21 días antes de que se exija el cumplimiento definitivo.

Este plazo está pensado para que el contribuyente pueda trabajar en acuerdos alternativos con el IRS, para que salde la deuda o para que se notifiquen posibles errores.

Embargo del IRS: qué sucede cuando la agencia aplica esta sanción

Los embargos de IRS generalmente se entregan por correo y comienzan a correr desde la fecha y hora en la que son recibidos.

En el caso de las cuentas bancarias, los fondos disponibles y las tarjetas asociadas se congelan en el momento en el que la institución recibe el embargo.

En general, la medida no afecta al dinero depositado en la cuenta después de la fecha del embargo.

IRS puede embargar una cuenta bancaria para saldar una deuda tributaria. Imagen ilustrativa ChatGPT

IRS otorga un plazo de 21 días para responder antes de bloquear los fondos definitivamente

El IRC establece un período de 21 días para los embargos, si pasa el tiempo y no se fijaron acuerdos alternativos o si no se saldó la deuda, los fondos se sustraerán para saldar el pendiente.

“Puede evitar un embargo al presentar las declaraciones a tiempo y pagar los impuestos cuando vencen. Si desea más tiempo para presentar, puede solicitar una prórroga”, afirma el organismo.