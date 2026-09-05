Por qué es importante saber qué hacer en estas situaciones.

Identificar una botella de plástico ubicada junto a una rueda del automóvil puede parecer un detalle insignificantemente trivial; sin embargo, constituye una señal de advertencia.

Consiste en una táctica que emplean algunos delincuentes para perpetrar robos en cuestión de segundos, especialmente en estacionamientos de supermercados, centros comerciales o áreas con alta afluencia de personas.

Este método es tan sencillo como efectivo y por lo tanto es importante reconocerlo. Comprender el significado de esa botella y la forma adecuada de actuar podría ser clave para distinguir entre un mero susto y convertirse en víctima de un robo.

En qué consiste el procedimiento del truco de la botella en la rueda

Los delincuentes colocan una botella aplastada entre el neumático y el guardabarros, casi siempre en la rueda trasera del lado del acompañante. Así, el conductor, que generalmente accede por la puerta del lado opuesto, no la percibe al ingresar al vehículo.

Cuando el automóvil inicia su marcha y comienza a desplazarse, la rueda aplasta la botella y produce un sonido fuerte, comparable al de una avería mecánica o un neumático desinflado. La reacción instintiva es frenar y descender para inspeccionar qué ha sucedido y ese momento de distracción es precisamente el que persiguen los criminales.

Si el conductor mantiene el motor en funcionamiento o deja las puertas sin asegurar, un cómplice puede aprovechar la ocasión para sustraer el vehículo o robar objetos de valor que hayan quedado a la vista, como bolsos, teléfonos móviles o carteras.

La DGT explicó el paso a paso de todo lo que hay que hacer en caso del robo de un coche. Fuente: Freepik

Razones para escoger la rueda trasera del lado del acompañante

Esa rueda suele ser la elegida porque es la menos perceptible para la mayoría de los conductores al ingresar al vehículo. Como comúnmente se accede a través de la puerta del conductor, muchas personas no rodean el automóvil antes de iniciar la marcha y no logran detectar la botella situada entre el neumático y el guardabarros.

Además, al comenzar la marcha, el sonido que ocasiona la botella al ser comprimida suele escucharse a una cierta distancia, una vez que el vehículo ya ha comenzado a desplazarse. Esto incrementa las probabilidades de que el conductor se detenga de manera impulsiva para verificar qué sucede, lejos del lugar donde estaba estacionado.

Qué acciones tomar si descubres una botella en la rueda de tu vehículo

La recomendación principal consiste en permanecer sereno y adoptar medidas de precaución previas a la entrada al vehículo, especialmente si éste ha estado estacionado en un lugar poco transitado. Es prudente realizar una inspección visual breve en torno al automóvil para identificar cualquier objeto inusual.

Si durante la conducción se percibe un ruido extraño, es recomendable apagar el motor, retirarse las llaves y asegurar el coche con llave antes de proceder a una revisión. A pesar de ser solo unos instantes, esta precaución puede prevenir un posible robo.

Adicionalmente, es fundamental evitar dejar objetos de valor a la vista en el interior del automóvil, ya que los delincuentes buscan oportunidades inmediatas y cualquier descuido podría ser explotado.

¿Qué otros métodos se emplean para desviar la atención del conductor?

La botella no es la única maniobra. Existen otras que buscan generar una reacción impulsiva para forzar al conductor a descender del vehículo o dejarlo desprotegido.

Entre las más reconocidas se encuentran los falsos avisos de una supuesta avería, los golpes leves mientras el coche se encuentra detenido o los pedidos de ayuda que tienen como objetivo desviar la atención.

Por esta razón, los expertos en seguridad aconsejan abstenerse de bajar del vehículo ante situaciones imprevistas en lugares poco concurridos. Si se presenta un problema extraño, lo recomendable es detenerse en un lugar seguro, apagar el motor, cerrar las puertas y observar el entorno antes de salir.

Mantener las ventanillas cerradas y las pertenencias fuera de la vista constituye una parte fundamental de las precauciones básicas, dado que muchos robos se realizan cuando el delincuente identifica una oportunidad durante breves instantes.