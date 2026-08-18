Una normativa que aplica el Gobierno permite aplicar sanciones contra las personas que lleven determinados objetos prohibidos, ilegales o peligrosos en la guantera del auto.

Si esta multa se suma a otras infracciones que perciba el conductor, la situación puede terminar en la suspensión completa de la licencia de conducir.

Estos son los objetos que no se pueden llevar en la guantera

La Dirección General de Tráfico (DGT) de España establece que guardar todos los objetos peligrosos en la guantera del auto conlleva multas de 30.000 euros, con la posibilidad de presentar cargos penales contra el conductor.

Estos son los objetos que pueden provocar la suspensión de la licencia automáticamente si la persona al volante acumula una serie de infracciones:

Armas de fuego sin licencia.

Armas blancas o cuchillos cuya posesión no esté justificada.

Sustancias inflamables o explosivas sin autorización.

Objetos contundentes , como bates de béisbol, cuando no exista una razón válida para transportarlos.

Cámaras ocultas o dispositivos de vigilancia ilegal .

Herramientas o elementos vinculados a actividades ilícitas, como la caza furtiva.

¿La DGT puede quitar la licencia por tener algo en la guantera?

Confirmado | El Gobierno examinará todas las guanteras de los autos y anulará licencias de conducir si ve este objeto prohibido EFE

Llevar un objeto en la guantera no implica por sí solo la suspensión del carnet. Las consecuencias dependen de la naturaleza del elemento y de la infracción cometida.

Las sanciones pueden ir desde multas económicas por infracciones graves hasta consecuencias mucho más severas cuando se trata de armas ilegales o situaciones que puedan derivar en responsabilidad penal.

En esos casos, además de la multa, pueden existir otras medidas administrativas o judiciales.

También hay objetos que deben llevarse obligatoriamente

También hay elementos obligatorios que se debe llevar en la guantera.

Desde 2026, los conductores en España deben contar con la baliza V-16 homologada, que sustituyó a los tradicionales triángulos de emergencia.

La recomendación es llevarla en un lugar de fácil acceso, como la guantera, para poder utilizarla rápidamente en caso de avería o accidente.

Circular sin el dispositivo obligatorio también puede derivar en una sanción económica.