Adquirir el derecho a conducir en Estados Unidos es un trámite simple, pero que requiere de la presentación de varios documentos y comprobantes. Y aunque no todos los estados tienen la misma legislación de tránsito, según las ordenes federales hay reglas que se deben cumplir.

Así, sin importar en qué estado la solicites, ya sea Illinois, California, Nueva York o Florida, todos deberán solicitar que se presente la Tarjeta de Seguro Social, entre otros requisitos.

Chicago, Los Ángeles, Nueva York y Miami: ¿Qué solicita cada estado para emitir la licencia de conducir?

Aunque se trata de cuatro ciudades, los requisitos son establecidos por los gobiernos de Illinois, California, Nueva York y Florida y los Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV) estatales respectivamente.

Chicago, Illinois

Para una licencia de conducir emitida por primera vez, Illinois exige acreditar:

Nombre completo y firma.

Fecha de nacimiento.

Número de Seguro Social (SSN).

Residencia en Illinois.

Documentación de identificación aceptada por la Secretaría de Estado.

Aprobar un examen de visión .

Aprobar el examen escrito .

Aprobar una prueba práctica de conducción, cuando corresponda.

Para una licencia estándar inicial, Illinois solicita un documento de cada uno de los grupos A, B, C y D. El Grupo C corresponde específicamente al número de Seguro Social.

Los Ángeles, California

California solicita:

Prueba de identidad.

Número de Seguro Social , si la persona tiene uno o es elegible para obtenerlo.

Prueba de residencia en California.

Completar la solicitud de licencia.

Aprobar el examen de conocimientos .

Aprobar el examen de visión .

Aprobar la prueba práctica de conducción , cuando corresponda.

Abonar la tarifa establecida por el DMV.

El DMV verifica electrónicamente el SSN, el nombre y la fecha de nacimiento con los registros de la Administración del Seguro Social.

Nueva York

Para emitir una licencia de conducir, el DMV de Nueva York solicita:

Prueba de identidad y nombre.

Fecha de nacimiento.

Cumplir con el requisito correspondiente al Seguro Social .

Prueba de residencia en Nueva York.

6 puntos de prueba de nombre exigidos por el Reunir losexigidos por el DMV

Aprobar un examen de visión .

Aprobar el examen escrito para obtener el permiso de aprendizaje.

Completar los requisitos de formación previa a la licencia.

Aprobar la prueba práctica de manejo.

Para una licencia estándar, el estado exige al menos un comprobante de residencia, mientras que una REAL ID exige dos y documentación adicional.

Miami, Florida

Para tramitar una licencia en Florida se solicita:

Prueba de identidad.

Número de Seguro Social y documentación admitida para verificarlo.

Documentación que acredite presencia legal en Estados Unidos.

Dos comprobantes de domicilio residencial en Florida.

Aprobar el examen de visión .

Aprobar el examen de conocimientos .

Aprobar la prueba de conducción , cuando corresponda.

Cumplir con los cursos obligatorios para quienes obtienen una licencia por primera vez.

Aunque se trata de cuatro ciudades, los requisitos son establecidos por los gobiernos de Illinois, California, Nueva York y Florida, respectivamente. ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

¿Quiénes no pueden acceder a una licencia de conducir en Chicago, Los Ángeles, Nueva York y Miami?

En Illinois, no podrán obtener la licencia quienes no acrediten su identidad o residencia, no cumplan con el requisito del Seguro Social, no aprueben los exámenes, tengan el privilegio de conducir suspendido, revocado o cancelado, o presenten información falsa. Algunas personas que no son elegibles para un SSN pueden declarar formalmente esa situación.

En California, la licencia puede ser denegada si no se acredita la identidad o residencia, no se proporciona un SSN válido, los datos no coinciden con los registros oficiales, no se aprueban los exámenes o existe una suspensión o revocación vigente. California también permite solicitar una licencia AB 60 sin demostrar presencia legal, siempre que se cumplan los demás requisitos.

En Nueva York, quedan excluidas las personas que no acrediten identidad, fecha de nacimiento o residencia, no cumplan con los requisitos documentales o del Seguro Social, no aprueben los exámenes o tengan suspendido o revocado el derecho a conducir. Quienes nunca tuvieron un SSN o no son elegibles para obtenerlo pueden presentar documentación alternativa.

En Florida, no podrán acceder quienes no acrediten identidad, residencia, presencia legal o el Seguro Social exigido, no aprueben las pruebas, tengan suspendida o revocada la licencia o presenten documentación falsa o no verificable.