El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado de California tiene un mecanismo llamado Sistema de Tratamiento de Operadores Negligentes (NOTS), cuyo objetivo es registrar las infracciones de tránsito y detectar rápidamente a conductores de alta reincidencia.

Cuando una persona llega a una determinada cantidad de puntos en un periodo de tiempo en su historial de conducción, el DMV puede avanzar con medidas como advertencias, multas y hasta la suspensión de la licencia de conducir.

El Gobierno revisará caso por caso: ¿Cómo funciona el sistema de puntos en California?

Las condenas por infracciones de tránsito pueden sumar uno o dos puntos dependiendo de su gravedad. En este sentido, el DMV establece distintas etapas de advertencia antes de llegar a la suspensión.

Para un conductor particular, existe una conducción negligente cuando se acumulan:

4 puntos en 12 meses.

6 puntos en 24 meses.

8 puntos en 36 meses.

Cuanto se llega a este puntaje, el DMV puede imponer un año de probation sobre el privilegio de conducir, que incluye una suspensión de seis meses.

El DMV también advierte con una notificación de intención de suspensión antes de llegar al límite de puntaje: con 2 puntos en 12 meses, con 4 en 24 meses y con 6 en 36 meses.

Cuanto se llega a este puntaje, el DMV puede imponer un año de probation sobre el privilegio de conducir, que incluye una suspensión de seis meses. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

El Gobierno quitará las licencias de conducir a quienes tengan estas infracciones

El Código Vehicular de California diferencia las infracciones según su gravedad. Las más serias pueden sumar dos puntos en el historial, acelerando la posibilidad de alcanzar el límite que permite al DMV suspender la licencia.

Entre las condenas que pueden sumar dos puntos:

Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas (DUI).

Conducción temeraria.

Abandonar el lugar de un accidente (hit-and-run).

Conducir mientras la licencia está suspendida o revocada, en los supuestos contemplados por la ley.

Conducir a más de 100 mph , conforme a la sección 22348(b).

Determinadas formas graves de competencia s o carreras de velocidad.

Algunas conductas de evasión de las autoridades.

Circular en sentido contrario sobre determinadas carreteras divididas, contemplado específicamente por la sección 21651(b).

Además de sumar puntos, la infracción de la sección 21651 (B) se considera un delito menor. Otras infracciones que se relacionan con la conducción segura suman un punto, como por ejemplo exceso de velocidad.

Algunas suspensiones dependen de la cantidad de puntos acumulados, mientras que otras pueden derivar directamente de la gravedad de una conducta o de una orden judicial.