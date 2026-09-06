Obtener una propiedad propia puede transformarse en un reto que consume múltiples años, especialmente cuando los ingresos no son suficientes para cubrir simultáneamente la adquisición de un terreno y los gastos de edificación.

Cindy Mora es una dama procedente de Costa Rica que dedicó 9 años a ahorrar para lograr la compra de un lote situado en Alajuelita, cerca de San José . Sin embargo, el inconveniente se presentó cuando aún faltaba por construir la vivienda, cuestión que se solucionaría mediante una propuesta innovadora.

¿Cómo se halla edificada la casa por la que Cindy Mora economizó a lo largo de 9 años?

Un proyecto en el que intervinieron Hábitat para la Humanidad Costa Rica, Procter & Gamble, Urbarium y Ekojunto, ha optado por un sistema de construcción sostenible.

Para la edificación de las paredes se emplearon aproximadamente 850 bloques producidos a partir de unas 7,5 toneladas de plástico reciclado, proveniente de residuos como botellas, bolsas, envases y empaques.

Las piezas están concebidas para encajar unas con otras, de manera análoga a los sistemas de bloques de construcción. Sin embargo, ciertas instalaciones como los cimientos, el techo, el cableado eléctrico y todos los componentes sanitarios, así como las puertas y ventanas, fueron ejecutadas con materiales tradicionales.

Las piezas están concebidas para encajar unas con otras, de manera análoga a los sistemas de bloques de construcción. chat GPT

El proyecto implicó un esfuerzo considerable, con más de 800 horas dedicadas a completar las diversas fases.

El éxito de Cindy Mora: no todos tienen acceso a la propiedad inmobiliaria

La historia de Mora destaca las dificultades económicas que enfrenta una gran parte de la población para acceder a una vivienda. Tras nueve años de esfuerzo y ahorro, logró adquirir el terreno, pero carecía de los fondos suficientes para una construcción convencional.

La colaboración de organizaciones, empresas y voluntarios fue fundamental para convertir ese lote en un hogar.

El proyecto se propuso integrar una solución habitacional con la utilización de residuos plásticos, demostrando que ciertos materiales reciclados pueden ser incorporados en sistemas de construcción.

La propuesta facilitó la reutilización de más de siete toneladas de plástico.