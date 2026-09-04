El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California revisa en septiembre el historial de los conductores y quita la licencia durante seis meses a quienes acumulen determinadas infracciones de tránsito en plazos cortos.

El mecanismo se llama Negligent Operator Treatment System (NOTS) y opera de manera permanente en ese estado, no a nivel federal. Se apoya en el Código de Vehículos de California (CVC §12810.5) , que presume negligente a quien supera los límites establecidos.

¿Qué infracciones acumuladas hacen que el Gobierno quite la licencia por 6 meses?

El sistema asigna puntos según la gravedad de la falta. Las infracciones comunes suman un punto; las más graves, dos. También computan los choques con responsabilidad del conductor.

El DMV aplica cuatro niveles de acción y solo el tercero implica el retiro efectivo del permiso. Estos son los umbrales de cada etapa:

Los cuatro niveles del sistema de puntos

Nivel I – Carta de advertencia : 2 puntos en 12 meses, 4 en 24 meses o 6 en 36 meses.

Nivel II – Aviso de intención de suspender : 3 puntos en 12 meses, 5 en 24 meses o 7 en 36 meses.

Nivel III – Orden de probation y suspensión : 4 puntos en 12 meses, 6 en 24 meses u 8 en 36 meses. Implica un año de probation con seis meses de suspensión.

Nivel IV – Violación de la probation: se activa por faltas cometidas durante la probation o la suspensión.

El sistema asigna puntos según la gravedad de la falta. Las infracciones comunes suman un punto; las más graves, dos. ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

¿Cómo afecta a los conductores y qué pasa si se incumple la sanción?

Durante los seis meses de suspensión, la persona no puede manejar legalmente. La orden entra en vigencia 34 días después de su envío, plazo en el que el conductor puede solicitar una audiencia ante el DMV.

Cualquier falta cometida durante la probation agrega otra suspensión de seis meses y extiende el período un año más desde la fecha de la infracción . A la tercera violación, el permiso queda revocado por un año. Estos son los escenarios que activan el Nivel IV:

Situaciones que reactivan la suspensión