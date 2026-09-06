El Gobierno federal está realizando avances en la restricción de licencias de conducir comerciales para aquellos que no puedan demostrar un estatus migratorio legal.

Una regulación impulsada por el presidente Donald Trump impone a los estados la obligación de verificar el estatus migratorio antes de emitir o renovar estos permisos. Esta medida afecta a los conductores de camiones, autobuses y otros vehículos comerciales en todo el país.

La normativa se dirige a las llamadas licencias comerciales para no domiciliados (non-domiciled CDL), que son otorgadas a residentes temporales no ciudadanos. Dichos permisos estaban diseñados para expirar junto con el estatus migratorio de cada conductor.

La respuesta de los estados ha variado considerablemente. Oregon ha ido más allá de lo requerido y ha suspendido toda emisión de CDL para no ciudadanos. Por otro lado, California enfrenta una demanda judicial que, por el momento, impide la revocación masiva.

Nueva normativa federal relacionada con las licencias de conducir comerciales

El 13 de febrero , la FMCSA y el Departamento de Transporte emitieron una directiva que obliga a los estados a otorgar licencias comerciales exclusivamente a aquellos que posean “un estatus migratorio verificable basado en empleo”. El plazo para cumplir con esta normativa expiró el 16 de marzo.

La medida es parte de una política migratoria más exhaustiva del presidente Trump, quien solicitó la aprobación de la “Ley Dalilah”. Esta legislación tiene como objetivo prohibir a cualquier estado emitir licencias comerciales a individuos en situación irregular.

El caso que llevó a la propuesta tuvo lugar en noviembre en Oregón. Un hombre de 25 años y su esposa perdieron la vida tras una colisión con un semirremolque conducido por Rajinder Kumar, quien poseía una licencia temporal expedida en California. ICE solicitó su arresto debido a su ingreso irregular al país.

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CDLs: aplicación de la suspensión en función del estado

Oregon implementó la normativa de manera rigurosa: suspendió la emisión y renovación de CDL para cualquier residente temporal no ciudadano. Aproximadamente 1.400 individuos en dicho estado poseen licencias vigentes; podrán mantenerlas, sin embargo, el DMV no aceptará nuevas solicitudes.

Indiana decidió revocar directamente las 1.800 licencias que ya habían sido emitidas a no ciudadanos. Por su parte, California se enfrenta a una acción legal que, por el momento, impide la revocación de los permisos existentes, que ascienden a cerca de 20.000.

Personas afectadas por la restricción establecida

Solicitantes de asilo que cuentan con un permiso de trabajo vigente.

Beneficiarios del programa DACA.

Titulares de visas de trabajo temporales

Residentes temporales que no son ciudadanos en estados con una aplicación amplia, como Oregon.

Qué sucederá con las CDLs que han sido emitidas

La situación varía según el estado. A nivel federal, la normativa no exige la cancelación de permisos existentes, sino que se limita a prohibir nuevas emisiones. No obstante, cada estado tiene la facultad de implementar criterios más estrictos, tal como ocurrió en Oregon e Indiana.

El debate acerca de la constitucionalidad de la medida persistirá en los tribunales durante las próximas semanas. El caso de California podría establecer un precedente útil para otros estados con grandes poblaciones de conductores con estatus migratorio temporal.