Estados Unidos impedirá viajar con un pasaporte recuperado cuando el titular ya lo haya reportado como perdido o robado. El Departamento de Estado cancela el documento apenas recibe el reporte y no lo reactiva, incluso si aparece intacto días después.

El organismo aclara que la cancelación alcanza solo a los pasaportes vigentes y que los documentos vencidos no deben denunciarse. El objetivo del trámite es frenar el robo de identidad y bloquear cualquier uso indebido del documento extraviado.

¿Qué pasa con el pasaporte si aparece después de realizar este trámite?

El reporte no admite marcha atrás. Una vez procesado, el pasaporte queda anulado en los sistemas oficiales y pierde toda validez para viajes internacionales, sin importar el estado físico del documento.

Recuperar el pasaporte tampoco reemplaza el trámite: quien necesite un documento válido debe volver a solicitarlo en persona con el Formulario DS-11 y abonar las tarifas correspondientes.

Cómo reportar un pasaporte perdido o robado en Estados Unidos

El Departamento de Estado habilita tres vías, con plazos de cancelación distintos:

En línea , a través del Online Form Filler: la cancelación se concreta en un día hábil y el titular recibe un correo de confirmación.

Por correo postal , completando el Formulario DS-64 e incluyendo una fotocopia del frente y dorso de una identificación con foto. Puede demorar varias semanas.

Durante la solicitud de un pasaporte nuevo, con el Formulario DS-11, detallando dónde y cuándo ocurrió el extravío o robo.

Una vez procesado, el pasaporte queda anulado en los sistemas oficiales y pierde toda validez para viajes internacionales, sin importar el estado físico del documento. Shutterstock

¿Cómo afecta esta medida a los viajeros en Estados Unidos?

El impacto es inmediato en el aeropuerto: presentar un pasaporte cancelado equivale a no tener documento válido, lo que puede derivar en la imposibilidad de embarcar o de reingresar al país.

Por eso conviene reportar solo cuando la pérdida es real. La exposición del número de pasaporte, por ejemplo, no justifica la denuncia, ya que nadie puede viajar sin presentar el documento físico original.

Situaciones especiales que contempla el Departamento de Estado