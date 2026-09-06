Cuando el fregadero comienza a drenar el agua lentamente puede tratarse de una obstrucción leve que se puede solucionar rápido y fácil. Una botella de plástico con agua puede utilizarse para generar presión dentro de la tubería y tratar de desplazar los residuos acumulados.

El método es fácil y rápido y funciona con un principio similar al de una sopapa. Al presionar una botella flexible contra el desagüe, el agua sale con fuerza hacia la cañería.

¿Para qué sirve colocar una botella de plástico con agua boca abajo en el desagüe del fregadero?

El objetivo principal es generar presión dentro de la cañería para intentar desplazar pequeñas obstrucciones que impiden que el agua circule normalmente. Puede resultar útil cuando el fregadero todavía desagota, pero lo hace más lento.

Cuando se aprieta la botella flexible llega de agua, el líquido es impulsado hacia el interior del caño. La fuerza generada puede ayudar a mover restos de comida, suciedad y otros residuos compactos.

El objetivo principal es generar presión dentro de la cañería para intentar desplazar pequeñas obstrucciones que impiden que el agua circule normalmente. Chat GPT / El cronista usa

¿Cómo destapar el desagüe con una botella de agua?

Para que el método tenga mayores posibilidades de funcionar, es importante conseguir que la boca de la botella quede lo más ajustada posible al desagüe, ya que de lo contrario la presión se perderá por los costados.

El procedimiento consiste en seguir los siguientes pasos:

Elegir una botella de plástico flexible, preferentemente de entre 500 ml y 1,5 litros. Llenarla casi completamente con agua. Quitarle la tapa. Darla vuelta y apoyar la boca directamente sobre la abertura del desagüe. Presionar para conseguir el mejor sellado posible. Apretar la botella con firmeza para impulsar el agua hacia la tubería. Repetir el procedimiento varias veces. Abrir la canilla y comprobar si el agua comienza a circular normalmente.

¿Por qué recomiendan colocar una botella de plástico con agua boca abajo en el desagüe?

La principal ventaja es que permite intentar resolver una obstrucción pequeña utilizando únicamente agua y presión, sin recurrir inicialmente a productos químicos.

No obstante, se debe evitar insistir si después de varios intentos no hay mejoras. En algunos casos es mejor recurrir a una sopapa o alguna herramienta específica para este tipo de situaciones.