Preservar la vigencia del pasaporte americano es un requisito esencial para todos los ciudadanos y extranjeros naturalizados que tengan intención de viajar al exterior, dado que las autoridades nacionales e internacionales lo exigirán como requisito obligatorio para viajar.

No obstante, al momento de actualizarlo es esencial considerar que no todos los ejemplares son elegibles para renovación, sino que en ciertos casos por el momento en el que fueron tramitados deben gestionarse desde cero, como si nunca se hubieran solicitado por primera vez.

Quienes tengan pasaportes de antes de septiembre de este año en particular no podrán renovar el pasaporte

La libreta y tarjeta de pasaporte cuentan con una validez máxima de 10 años y sólo pueden renovarse dentro de los 15 años posteriores a su emisión.

Por este motivo, todos los ejemplares tramitados antes de septiembre de 2011 ya no son elegibles para renovación , por lo que tendrán que tramitarse nuevamente.

Los pasaportes americanos con más de 15 años de tramitación no pueden renovarse.

Otros ejemplares de pasaporte americano que no pueden renovarse

Tampoco califican para la renovación aquellos pasaportes

Que presentan daños severos

Tramitados antes de que el portador cumpla 16 años

Que no reflejen el nombre actual de quien lo presenta cuando no se tienen documentos para avalar el cambio

Perdidos o robados

El trámite para actualizar el pasaporte americano cuando no se permite la renovación

De acuerdo con el Departamento de Estado, en estos casos las instancias a seguir son

Completar el formulario DS-11 Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense en físico (certificado de nacimiento, por ejemplo) Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación Adjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitud Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)

La documentación debe ser entregada a un centro autorizado de aceptación de pasaportes.