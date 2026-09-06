Mantener el corazón en condiciones óptimas constituye uno de los propósitos fundamentales de la actividad física. Entre las diversas actividades disponibles, los expertos en salud destacan que la natación es uno de los ejercicios más completos para fortalecer el sistema cardiovascular y mejorar la circulación.

De acuerdo con las recomendaciones de la Cleveland Clinic, nadar se considera un entrenamiento aeróbico que permite trabajar todo el cuerpo simultáneamente, proporcionando beneficios directos para el corazón, los pulmones y los músculos, además de ser una actividad de bajo impacto.

A diferencia de otros deportes que resultan más exigentes para las articulaciones, el ejercicio acuático combina resistencia y flotabilidad, lo cual disminuye el desgaste del cuerpo mientras se mantiene activo el sistema cardiovascular.

La natación contribuye a la salud cardiovascular: mecanismos de acción

Los expertos señalan que la natación constituye una forma de ejercicio cardiovascular, lo cual implica que contribuye al fortalecimiento del corazón y a la mejora de su desempeño.

De acuerdo a la Cleveland Clinic, la práctica regular de la natación puede generar diversos efectos beneficiosos sobre la salud cardíaca, entre los cuales se destacan:

Mejorar los niveles de colesterol

Reducir la presión arterial

Disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas

Incluso, investigaciones referenciadas por los especialistas indican que los individuos que practican la natación presentan un 41% menos riesgo de fallecer a causa de enfermedades cardíacas o accidentes cerebrovasculares en comparación con los que no realizan esta actividad.

Adicionalmente, el ejercicio acuático puede resultar ser una alternativa adecuada para quienes se encuentran en proceso de recuperación de ciertas afecciones cardíacas, siempre bajo la supervisión de un médico.

Entre las diversas actividades disponibles, los expertos en salud destacan que la natación es uno de los ejercicios más completos para fortalecer el sistema cardiovascular y mejorar la circulación. Fuente: Freepik

Cómo la práctica de la natación optimiza la circulación y refuerza la totalidad del cuerpo

Otro de los grandes beneficios de la natación es su impacto en la circulación sanguínea. Al movilizar todo el cuerpo contra la resistencia del agua, los músculos operan de manera constante y el corazón debe bombear sangre con mayor eficiencia.

Este proceso contribuye a:

Mejorar el flujo sanguíneo en todo el cuerpo

Aumentar la capacidad pulmonar

Fortalecer el sistema cardiovascular

Además, el agua disminuye el impacto sobre las articulaciones, convirtiendo a la natación en una actividad óptima para individuos con dolor articular, sobrepeso o movilidad reducida.