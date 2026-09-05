El calendario oficial del año escolar 2026-2027 de las escuelas públicas de Nueva York establece cuándo comenzarán las clases para los estudiantes de los diferentes niveles educativos, que aún permanecen en vacaciones de verano.

De acuerdo al cronograma que rige a las escuelas de NYCPS, que abarcan desde 3-k hasta 12° grado, el primer día de clases será el jueves 10 de septiembre, por lo que las diferentes escuelas permanecerán cerradas hasta entonces.

Qué escuelas se mantendrán cerradas hasta el 10 de septiembre

El calendario de NYCPS contempla diferentes niveles educativos. Las escuelas primarias incluyen programas de 3-K y Pre-K. Las middle schools comprenden los grados 6 a 8 y las high schools abarcan del 9 al 12.

Las escuelas permanecerán cerradas hasta el 10 de septiembre. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Otras fechas importantes en 2026 dentro de este calendario escolar

Después del comienzo de ciclo el 10 de septiembre, el calendario contempla otra fechas como

21 de septiembre: Yom Kippur, con las escuelas cerradas

23 de septiembre: conferencias vespertinas de padres y maestros para middle schools y escuelas D75

24 de septiembre: conferencias vespertinas para high schools, escuelas K-12 y establecimientos 6-12

30 de septiembre: conferencias vespertinas para escuelas primarias y centros Pre-K

12 de octubre: Italian Heritage/Indigenous Peoples’ Day, con las escuelas cerradas

3 de noviembre: Election Day; según el calendario, habrá clases

5 de noviembre: reuniones de padres y profesores por la tarde para escuelas primarias y centros de preescolar. Los estudiantes de estas escuelas saldrán tres horas antes

11 de noviembre: Día de los Veteranos, escuelas cerradas

12 de noviembre: reuniones de padres y profesores por la tarde para escuelas secundarias y D75. Los estudiantes de estas escuelas saldrán tres horas antes

19 de noviembre: reuniones vespertinas de padres y profesores para escuelas secundarias, K–12 y 6–12

20 de noviembre: reuniones de padres y profesores por la tarde para escuelas secundarias, K–12 y 6–12. Los estudiantes de estas escuelas saldrán tres horas antes

26 y 27 de noviembre: receso de Acción de Gracias, escuelas cerradas

Del 24 de diciembre al 1: receso de invierno, escuelas cerradas

Qué sucederá con las escuelas privadas

El sistema aclara que quienes asistan a una escuela privada deben consultar directamente con su institución para conocer las fechas sin actividad correspondientes.