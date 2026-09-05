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El calendario oficial del año escolar 2026-2027 de las escuelas públicas de Nueva York establece cuándo comenzarán las clases para los estudiantes de los diferentes niveles educativos, que aún permanecen en vacaciones de verano.
De acuerdo al cronograma que rige a las escuelas de NYCPS, que abarcan desde 3-k hasta 12° grado, el primer día de clases será el jueves 10 de septiembre, por lo que las diferentes escuelas permanecerán cerradas hasta entonces.
Qué escuelas se mantendrán cerradas hasta el 10 de septiembre
El calendario de NYCPS contempla diferentes niveles educativos. Las escuelas primarias incluyen programas de 3-K y Pre-K. Las middle schools comprenden los grados 6 a 8 y las high schools abarcan del 9 al 12.
Otras fechas importantes en 2026 dentro de este calendario escolar
Después del comienzo de ciclo el 10 de septiembre, el calendario contempla otra fechas como
- 21 de septiembre: Yom Kippur, con las escuelas cerradas
- 23 de septiembre: conferencias vespertinas de padres y maestros para middle schools y escuelas D75
- 24 de septiembre: conferencias vespertinas para high schools, escuelas K-12 y establecimientos 6-12
- 30 de septiembre: conferencias vespertinas para escuelas primarias y centros Pre-K
- 12 de octubre: Italian Heritage/Indigenous Peoples’ Day, con las escuelas cerradas
- 3 de noviembre: Election Day; según el calendario, habrá clases
- 5 de noviembre: reuniones de padres y profesores por la tarde para escuelas primarias y centros de preescolar. Los estudiantes de estas escuelas saldrán tres horas antes
- 11 de noviembre: Día de los Veteranos, escuelas cerradas
- 12 de noviembre: reuniones de padres y profesores por la tarde para escuelas secundarias y D75. Los estudiantes de estas escuelas saldrán tres horas antes
- 19 de noviembre: reuniones vespertinas de padres y profesores para escuelas secundarias, K–12 y 6–12
- 20 de noviembre: reuniones de padres y profesores por la tarde para escuelas secundarias, K–12 y 6–12. Los estudiantes de estas escuelas saldrán tres horas antes
- 26 y 27 de noviembre: receso de Acción de Gracias, escuelas cerradas
- Del 24 de diciembre al 1: receso de invierno, escuelas cerradas
Qué sucederá con las escuelas privadas
El sistema aclara que quienes asistan a una escuela privada deben consultar directamente con su institución para conocer las fechas sin actividad correspondientes.