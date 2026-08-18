Las autoridades de Estados Unidos indican a todos los interesados en solicitar licencias de conducir que cumplan con la Ley Real ID cuáles son los documentos de presentación obligatoria que tendrán que proporcionar para gestionar esta credencial sin inconvenientes.

En ese sentido, ciudadanos de Nueva York, Los Ángeles, Houston, San Antonio y Chicago o cualquier otro territorio que busquen obtener este documento, tendrán que garantizar que disponen de todas las condiciones exigidas por las diferentes agencias.

Tramitar una licencia de conducir Real ID: qué documento esencial hay que presentar

De acuerdo con lo especificado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) un requisito fundamental para obtener este documento es poder evidenciar que se dispone de un número de Seguro Social (SNN).

Para cumplir con esta condición, es posible presentar

Tarjeta del Seguro Social

Formulario W-2.

Formulario SSA-1099

Formulario 1099 emitido por entidades distintas al Seguro Social

Recibo de sueldo que incluya el nombre del solicitante y su número de Seguro Social

La licencia Real ID es la única válida para abordar vuelos nacionales. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Otros documentos que todos tendrán que presentar para tramitar este tipo de licencias de conducir

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) indica que todas las agencias del país también requerirán de documentos que constaten

Nombre legal completo

Fecha de nacimiento

Dos comprobantes de domicilio principal

Estatus legal en Estados Unidos

Es esencial que en cada estado pueden exigirse requisitos adicionales.

Particularidades de esta licencia de conducir: para qué se usa

La Ley Real ID establece que para los siguientes fines sólo puede aceptarse la licencia que cumpla con los estándares de seguridad fijados por la regulación

Ingresar a determinadas instalaciones federales

Acceder a centrales nucleares

Abordar vuelos comerciales regulados por el gobierno federal

Es esencial destacar que las licencias de conducir que no cumplen la Real ID tienen otros requisitos de tramitación, que deben consultarse en la agencia correspondiente.