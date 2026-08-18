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Las autoridades de Estados Unidos indican a todos los interesados en solicitar licencias de conducir que cumplan con la Ley Real ID cuáles son los documentos de presentación obligatoria que tendrán que proporcionar para gestionar esta credencial sin inconvenientes.
En ese sentido, ciudadanos de Nueva York, Los Ángeles, Houston, San Antonio y Chicago o cualquier otro territorio que busquen obtener este documento, tendrán que garantizar que disponen de todas las condiciones exigidas por las diferentes agencias.
Tramitar una licencia de conducir Real ID: qué documento esencial hay que presentar
De acuerdo con lo especificado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) un requisito fundamental para obtener este documento es poder evidenciar que se dispone de un número de Seguro Social (SNN).
Para cumplir con esta condición, es posible presentar
- Tarjeta del Seguro Social
- Formulario W-2.
- Formulario SSA-1099
- Formulario 1099 emitido por entidades distintas al Seguro Social
- Recibo de sueldo que incluya el nombre del solicitante y su número de Seguro Social
Otros documentos que todos tendrán que presentar para tramitar este tipo de licencias de conducir
La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) indica que todas las agencias del país también requerirán de documentos que constaten
- Nombre legal completo
- Fecha de nacimiento
- Dos comprobantes de domicilio principal
- Estatus legal en Estados Unidos
Es esencial que en cada estado pueden exigirse requisitos adicionales.
Particularidades de esta licencia de conducir: para qué se usa
La Ley Real ID establece que para los siguientes fines sólo puede aceptarse la licencia que cumpla con los estándares de seguridad fijados por la regulación
- Ingresar a determinadas instalaciones federales
- Acceder a centrales nucleares
- Abordar vuelos comerciales regulados por el gobierno federal
Es esencial destacar que las licencias de conducir que no cumplen la Real ID tienen otros requisitos de tramitación, que deben consultarse en la agencia correspondiente.