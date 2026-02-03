Las autoridades de tránsito de Luisiana confirmaron que reforzarán los controles coche por coche para verificar el cumplimiento de la ley de manos libres, que prohíbe manipular dispositivos electrónicos mientras se conduce.

La normativa, impulsada por la Comisión de Seguridad Vial de Luisiana, entra en una fase de aplicación estricta y contempla multas elevadas para quienes incumplan, con especial énfasis en zonas escolares.

Multan a todos los conductores que no superen esta prueba

Las autoridades de Luisana confirmaron que no se puede sostener ni manipular el celular u otros dispositivos electrónicos mientras el vehículo está en marcha. Esto incluye escribir mensajes, navegar en apps o interactuar con la pantalla. El uso manos libres, como comandos de voz o sistemas integrados, es lo único permitido.

El objetivo es reducir distracciones al volante, una de las principales causas de siniestros viales, y mejorar la seguridad de peatones, ciclistas y estudiantes.

Multan a todos los conductores que usan el celular u otros dispositivos electrónicos al volante. Foto: Archivo.

Una por una: las sanciones para todos los que no superen esta prueba

Los agentes podrán detener y sancionar a los conductores que no superen la prueba de cumplimiento durante los operativos: