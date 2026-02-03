En esta noticia
Las autoridades de tránsito de Luisiana confirmaron que reforzarán los controles coche por coche para verificar el cumplimiento de la ley de manos libres, que prohíbe manipular dispositivos electrónicos mientras se conduce.
La normativa, impulsada por la Comisión de Seguridad Vial de Luisiana, entra en una fase de aplicación estricta y contempla multas elevadas para quienes incumplan, con especial énfasis en zonas escolares.
Multan a todos los conductores que no superen esta prueba
Las autoridades de Luisana confirmaron que no se puede sostener ni manipular el celular u otros dispositivos electrónicos mientras el vehículo está en marcha. Esto incluye escribir mensajes, navegar en apps o interactuar con la pantalla. El uso manos libres, como comandos de voz o sistemas integrados, es lo único permitido.
El objetivo es reducir distracciones al volante, una de las principales causas de siniestros viales, y mejorar la seguridad de peatones, ciclistas y estudiantes.
Una por una: las sanciones para todos los que no superen esta prueba
Los agentes podrán detener y sancionar a los conductores que no superen la prueba de cumplimiento durante los operativos:
- Zonas escolares (infracción primaria): la policía puede detener al conductor solo por el uso del celular y la multa es de USD 250.
- Resto de las áreas (infracción secundaria): la sanción se aplica cuando el uso del dispositivo se detecta junto con otra infracción y la multa es de USD 100.