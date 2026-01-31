El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) mantiene publicado en su sitio web oficial los períodos en los que cada coche del estado debe aprobar una inspección de seguridad.

Cuando esta medida obligatoria se cumple, se entrega una pegatina de inspección que debe colocarse en el frente del vehículo. En caso de que se encuentre caducada o no pueda mostrarse apropiadamente, se aplicarán multas acordes al incumplimiento.

El elemento que todos los coches deben poder mostrar para evitar sanciones

Las inspecciones de seguridad deben ser realizadas periódicamente cada 12 meses o en el momento en el que se transfiera la propiedad del vehículo.

Estos controles buscan examinar el funcionamiento de, por ejemplo, cinturones de seguridad, frenos, la dirección del auto, la suspensión, el chasis, los neumáticos o las luces.

Cumplir con los controles vehiculares requisitorios es esencial para circular en Nueva York. Fuente: Shutterstock.

Una vez que la inspección se haya realizado, la pegatina que lo comprueba deberá colocarse de manera visible en el vehículo y mantenerse siempre vigente, pues su caducidad comenzará el último día del mes que tienen escrito.

“Guarda el recibo de la pegatina de inspección de emisiones para demostrar que tu vehículo fue inspeccionado”, se indica.

Sanciones para todos los conductores que no cumplan este requisito

Cuando la pegatina no está expuesta bajo las condiciones requeridas para la circulación, se aplicará una multa de aparcamiento que variará en función del tiempo que se haya utilizado el vehículo fuera de regla. Esta sanción será de

De 25 a 50 dólares: 60 días caducada

De 50 y 100 dólares: más de 60 días

De 50 y 100 dólares: si no hay pegatina en absoluto

Cada multa tendrá un recargo obligatorio de 88 dólares o de 93 dólares en el caso de los tribunales municipales y de aldea.