El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York establece que todos los vehículos registrados en el estado deben someterse a una revisión de seguridad una vez por año o al transferir la propiedad.

Si bien durante estos controles se inspeccionan diversas funciones esenciales para la circulación, se exige además el cumplimiento de requisitos estrictos referidos a la cantidad de cinturones de seguridad en cada motorizado, según el modelo del vehículo.

Los coches que no aprueben la verificación no contarán con la pegatina en el frente que los habilita a circular de manera legal, por lo que sus dueños podrían recibir importantes multas si circulan de todas formas sin ella o con una vencida.

Cinturones de seguridad: requisitos básicos para aprobar la inspección

Según se indica, además del funcionamiento adecuado de estos sistemas de seguridad, se especifica que los coches deben contar con la siguiente cantidad de cinturones, según su modelo

Años 1969 y posteriores: un cinturón de seguridad por cada posición

Años 1967 y 1968: se requieren dos cinturones de seguridad delanteros y uno para cada posición en otras partes del vehículo

Años 1965 y 1966: dos cinturones de seguridad delanteros.

Contar con una pegatina válida es esencial para circular en Nueva York. Fuente: archivo. Freepik

“La luz de advertencia de airbag de tu vehículo será revisada para comprobar que funciona correctamente. Se te informará si la luz de advertencia del airbag del vehículo está encendida o no funciona. Esto es solo un consejo y no motivo de rechazo”, se indica.

Durante estos controles, también se examinarán el funcionamiento de, por ejemplo, frenos, la dirección del auto, la suspensión, el chasis, los neumáticos o las luces.

Sanciones para quienes no aprueben la inspección y circulen sin pegatina o con una vencida

Cuando la pegatina no está expuesta bajo las condiciones requeridas para la circulación, se aplicará una multa de aparcamiento en función del tipo de incumplimiento y del tiempo que se haya utilizado el vehículo fuera de regla. Esta sanción será de

De 25 a 50 dólares: 60 días caducada

De 50 y 100 dólares: más de 60 días

De 50 y 100 dólares: si no hay pegatina en absoluto

Cada multa tendrá un recargo obligatorio de 88 dólares o de 93 dólares en el caso de los tribunales municipales y de aldea.