Los pasaportes emitidos antes de 2011 ya no son válidos y no pueden renovarse. Ciudadanos y extranjeros deberán tramitar un pasaporte nuevo si dejaron pasar más de 15 años desde la emisión, o enfrentarán suspensiones, rechazos y problemas legales.

Todos los pasaportes emitidos antes de este año quedan automáticamente suspendidos

Según las normas vigentes, un pasaporte con más de 15 años desde su emisión:

No es válido para viajar

No puede renovarse

No sirve como identificación federal aceptada

Puede ser retenido o suspendido si se intenta usar

Esto aplica incluso si el documento parece estar en buen estado o fue poco utilizado.

Estados Unidos prohíbe renovar y suspende los pasaportes de todos los ciudadanos y extranjeros que postergaron este trámite. Fuente: Archivo.

Qué otros pasaportes quedan automáticamente fuera del sistema

Además de los pasaportes emitidos hace más de 15 años, existen otros tipos de pasaportes que tampoco pueden renovarse y obligan a iniciar el trámite desde cero. Estos son:

Pasaportes de menores de 16 años

Documentos dañados, alterados o ilegibles

Pasaportes perdidos o robados

Pasaportes limitados, suspendidos o revocados

Documentos con errores graves de datos

En todos estos casos, la única opción es solicitar un pasaporte nuevo cumpliendo los requisitos actuales.