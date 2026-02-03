En esta noticia
Los pasaportes emitidos antes de 2011 ya no son válidos y no pueden renovarse. Ciudadanos y extranjeros deberán tramitar un pasaporte nuevo si dejaron pasar más de 15 años desde la emisión, o enfrentarán suspensiones, rechazos y problemas legales.
Todos los pasaportes emitidos antes de este año quedan automáticamente suspendidos
Según las normas vigentes, un pasaporte con más de 15 años desde su emisión:
- No es válido para viajar
- No puede renovarse
- No sirve como identificación federal aceptada
- Puede ser retenido o suspendido si se intenta usar
Esto aplica incluso si el documento parece estar en buen estado o fue poco utilizado.
Qué otros pasaportes quedan automáticamente fuera del sistema
Además de los pasaportes emitidos hace más de 15 años, existen otros tipos de pasaportes que tampoco pueden renovarse y obligan a iniciar el trámite desde cero. Estos son:
- Pasaportes de menores de 16 años
- Documentos dañados, alterados o ilegibles
- Pasaportes perdidos o robados
- Pasaportes limitados, suspendidos o revocados
- Documentos con errores graves de datos