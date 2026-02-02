En esta noticia
El Gobierno de Estados Unidos confirmó que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede embargar hasta el 15% de los pagos mensuales del Seguro Social a jubilados y pensionados que mantengan deudas tributarias federales sin resolver.
La medida se aplica a través del Programa de Embargo de Pagos Federales (FPLP) y se mantiene hasta que la deuda quede totalmente saldada, afectando de forma directa los ingresos de miles de beneficiarios.
IRS embarga los pagos del Seguro Social a todos estos jubilados y pensionados
La normativa autoriza al IRS a retener hasta el 15% de cada pago mensual del Seguro Social a todos los jubilados y pensionados que mantengan deudas fiscales federales vencidas. El descuento es recurrente y continúa mes a mes hasta cancelar el total adeudado, incluyendo intereses y multas.
El embargo puede afectar a:
- Jubilados que cobran beneficios de retiro
- Pensionados y beneficiarios por sobrevivencia
- Personas con impuestos federales impagos
- Contribuyentes que ignoraron avisos del IRS o incumplieron planes de pago
¿Los embargos son inmediatos?
El embargo no se activa de manera inmediata. Previo al descuento, el IRS:
- Envía una Notificación Final de Intención de Embargo
- Informa el monto adeudado
- Concede un plazo para apelar o regularizar
- Permite solicitar planes de pago u otras alternativas