El Gobierno de Estados Unidos confirmó que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede embargar hasta el 15% de los pagos mensuales del Seguro Social a jubilados y pensionados que mantengan deudas tributarias federales sin resolver.

La medida se aplica a través del Programa de Embargo de Pagos Federales (FPLP) y se mantiene hasta que la deuda quede totalmente saldada, afectando de forma directa los ingresos de miles de beneficiarios.

IRS embarga los pagos del Seguro Social a todos estos jubilados y pensionados

La normativa autoriza al IRS a retener hasta el 15% de cada pago mensual del Seguro Social a todos los jubilados y pensionados que mantengan deudas fiscales federales vencidas. El descuento es recurrente y continúa mes a mes hasta cancelar el total adeudado, incluyendo intereses y multas.

El embargo puede afectar a:

Jubilados que cobran beneficios de retiro

Pensionados y beneficiarios por sobrevivencia

Personas con impuestos federales impagos

Contribuyentes que ignoraron avisos del IRS o incumplieron planes de pago

Los beneficiarios del SSA que mantengan deudas tributarias sin resolver verán sus pagos significativamente reducidos. Fuente: Archivo.

¿Los embargos son inmediatos?

El embargo no se activa de manera inmediata. Previo al descuento, el IRS:

Envía una Notificación Final de Intención de Embargo

Informa el monto adeudado

Concede un plazo para apelar o regularizar

Permite solicitar planes de pago u otras alternativas

Si no hay respuesta dentro del plazo, el embargo comienza automáticamente.