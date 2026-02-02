En esta noticia
El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) confirmó que se reforzarán los controles coche por coche para verificar el cumplimiento de un trámite obligatorio.
Los operativos, orquestados por las autoridades de tránsito del estado, apuntan a detectar vehículos que circulan sin la inspección vigente, una falta que puede derivar en multas inmediatas y otras sanciones.
Todos los conductores deben completar este trámite obligatorio
En Nueva York, los vehículos deben aprobar una inspección anual que verifica frenos, luces, neumáticos, suspensión, cinturones de seguridad y otros sistemas esenciales. Al aprobarla, el auto recibe una oblea (sticker) que indica el mes y año de vigencia.
Circular sin esa oblea o con la inspección vencida constituye una infracción. Las autoridades, para asegurarse de su cumplimiento, realizan paradas selectivas y controles en puntos estratégicos, donde revisan:
- La vigencia del sticker de inspección
- La coincidencia del vehículo con el registro
- Si corresponde, la documentación del conductor
Si la inspección está vencida o ausente, el conductor puede ser multado en el acto.
Una por una: todas las sanciones para los conductores que no completaron este trámite
No realizar o postergar la inspección puede implicar:
- Multas económicas que varían según la jurisdicción y reincidencia
- Orden de corrección con plazo para regularizar
- Posibles penalidades adicionales si el vehículo presenta fallas graves
- Dificultades para renovar registro o seguro