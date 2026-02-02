El Gobierno español examinará coche por coche para confirmar el cumplimiento de un requisito fundamental de la DGT (foto: archivo).

El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) confirmó que se reforzarán los controles coche por coche para verificar el cumplimiento de un trámite obligatorio.

Los operativos, orquestados por las autoridades de tránsito del estado, apuntan a detectar vehículos que circulan sin la inspección vigente, una falta que puede derivar en multas inmediatas y otras sanciones.

Todos los conductores deben completar este trámite obligatorio

En Nueva York, los vehículos deben aprobar una inspección anual que verifica frenos, luces, neumáticos, suspensión, cinturones de seguridad y otros sistemas esenciales. Al aprobarla, el auto recibe una oblea (sticker) que indica el mes y año de vigencia.

Circular sin esa oblea o con la inspección vencida constituye una infracción. Las autoridades, para asegurarse de su cumplimiento, realizan paradas selectivas y controles en puntos estratégicos, donde revisan:

La vigencia del sticker de inspección

La coincidencia del vehículo con el registro

Si corresponde, la documentación del conductor

Si la inspección está vencida o ausente, el conductor puede ser multado en el acto.

Todos los conductores deben aprobar la inspección de seguridad vehicular. Fuente: Archivo. NongAsimo

Una por una: todas las sanciones para los conductores que no completaron este trámite

No realizar o postergar la inspección puede implicar:

Multas económicas que varían según la jurisdicción y reincidencia

Orden de corrección con plazo para regularizar

Penalidades adicionales si el vehículo presenta fallas graves

Dificultades para renovar registro o seguro

En ciertos casos, las autoridades pueden impedir la circulación hasta que el auto sea inspeccionado.