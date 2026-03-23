La Suprema Corte de Estados Unidos tomó una decisión que modifica las reglas relacionadas con la privacidad de los estudiantes para miles de escuelas públicas en el país. El máximo tribunal permitió que los centros educativos de California -el estado líder en cantidad de escuelas públicas- notifiquen a los padres si sus hijos se identifican como transgénero o cambian sus pronombres y expresiones de género en la escuela. La nueva orden judicial suspende de manera temporal una ley estatal que impedía a las escuelas notificar este cambio a las familias. El fallo es consecuencia de una apelación presentada por un grupo de padres y profesores religiosos que cuestionaron las políticas escolares de protección de privacidad de los estudiantes en relación con su identidad de género. A causa de esta decisión, comunicada a inicios de marzo, las escuelas podrán tomar la iniciativa de informar a los padres frente a cualquiera de estas circunstancias. En su mayoría, el máximo tribunal respaldó la postura de los padres que iniciaron la demanda, bloqueando de manera temporal la regulación hasta que el caso sea evaluado de forma definitiva. Los demandantes aseguraron que las escuelas ocultaban información clave a los padres y contribuían en secreto a la adaptación social del menor sin el consentimiento de sus familias. El tribunal concluyó en que las creencias religiosas sinceras de quienes presentaron la demanda cumplían un rol clave, enfatizando en la importancia de respetar sus convicciones aplicadas a la crianza. Por otra parte, las autoridades californianas sostuvieron que la legislación permite a los estudiantes mantener la privacidad sobre su identidad de género frente al miedo de cualquier consecuencia negativa. Así, el tribunal supremo volvió a colocar con su decisión el foco sobre las disputas legales de las políticas escolares, aunque la resolución final del caso aún debe definirse.