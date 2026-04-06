El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) indica a todos los residentes del estado que buscan tramitar por primera vez su licencia de conducir cuáles son los requisitos obligatorios que deben cumplir para realizar esta gestión. Para este trámite las autoridades exigen documentos básicos que todos deben presentar para comprobar oficialmente su identidad, estatus legal y que haya completado otras gestiones vehiculares fundamentales para una conducción segura. Uno de los requisitos esenciales para que la gestión pueda llevarse a cabo es presentar un comprobante de seguro de automóvil vigente, pues se encuentra dentro de la lista de papeles exigidos y sin él no podrá obtenerse la credencial. Además, tendrá que presentarse “Todos los documentos deben ser actuales y vigentes. Si su nombre no es el que figura en su certificado de nacimiento, deberá presentar una prueba legal que documente el cambio de nombre”, indican las autoridades. Las autoridades señalan que todos los conductores nuevos deben Es importante considerar que nuevos residentes del estado, conductores adolescentes, veteranos, estudiantes extranjeros y motociclistas pueden requerir un trámite más extenso con documentación adicional. Quienes tengan que programar una cita para llevar a cabo el trámite podrán hacerlo clicando aquí.