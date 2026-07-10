Así cambiaría el uso del celular en las escuelas si la reforma es aprobada

La posibilidad de usar celulares dentro de las escuelas de educación básica podría cambiar si prospera una iniciativa presentada en el Congreso de la Ciudad de México.

El diputado de Morena, Alberto Martínez Urincho, propone reformar la Ley General de Educación para establecer reglas sobre la portación y el uso de estos dispositivos en primarias y secundarias. La iniciativa señala que “en las escuelas de educación básica, los educandos podrán portar dispositivos móviles de comunicación que deberán permanecer apagados o guardados durante las clases”.

Se prohíben los celulares en las escuelas: impulsaron una ley para regular el uso de los dispositivos en las aulas Fuente: Shutterstock

La propuesta, dada a conocer durante la Comisión Permanente del 8 de julio, busca incorporar estas disposiciones a una legislación de carácter federal, por lo que todavía deberá ser aprobada por el Congreso de la CDMX y posteriormente enviada al Congreso de la Unión para continuar con el proceso legislativo.

El proyecto también plantea fortalecer la educación sobre el uso responsable de las tecnologías, ante los efectos que el uso excesivo de celulares y tabletas puede generar en niñas, niños y adolescentes.

¿En qué casos sí podrían usar el celular los alumnos en la escuela?

La iniciativa adiciona un Artículo 22 Bis a la Ley General de Educación para dejar claro que los estudiantes podrán llevar teléfonos celulares y tabletas a los planteles, pero su uso durante las clases quedaría restringido, salvo en situaciones específicas.

Los únicos casos en los que los alumnos podrían utilizar su celular serían:

Cuando el docente autorice expresamente su uso para una actividad de aprendizaje.

En situaciones de fuerza mayor que requieran comunicación inmediata.

Cuando existan necesidades especiales que justifiquen el uso del dispositivo.

Por motivos de salud.

skynesher

Además, la reforma propone modificar el Artículo 9 de la Ley General de Educación para que el alumnado reciba formación sobre el uso consciente, responsable y seguro de las tecnologías de la información.

También plantea que los libros de texto gratuitos incluyan contenidos relacionados con este tema y que las y los docentes reciban capacitación y actualización sobre el manejo responsable de estos dispositivos.

Así cambiaría el uso del celular en las escuelas si la reforma es aprobada

Si la iniciativa se convierte en ley, los teléfonos celulares dejarían de ser dispositivos de libre utilización dentro del salón de clases. Aunque los estudiantes podrían seguir llevándolos a la escuela, la regla general sería mantenerlos apagados o guardados durante las actividades escolares, utilizándolos únicamente en las excepciones previstas por la legislación.

La propuesta no contempla una prohibición total de los celulares, sino un esquema de uso regulado. Con ello se busca reducir las distracciones durante las clases, prevenir problemas asociados al uso excesivo de dispositivos electrónicos y, al mismo tiempo, conservar la posibilidad de emplearlos como herramienta educativa o para atender emergencias, necesidades especiales o cuestiones de salud cuando sea necesario.