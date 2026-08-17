Los viajeros que planeen visitar Colombia, Perú y Bolivia deben comprobar con anticipación la vigencia de su pasaporte y los demás documentos migratorios exigidos según la nacionalidad.

Sin embargo, las condiciones no son idénticas en los tres países y existen excepciones para determinadas nacionalidades que pueden utilizar documentos nacionales de identidad.

Colombia prohíbe el ingreso con pasaporte vencido: ¿Qué documentos deben presentar los extranjeros?

Migración Colombia establece que los extranjeros que ingresen al territorio colombiano deben presentar un documento de viaje válido y vigente. Entre los documentos admitidos se encuentra el pasaporte ordinario, aunque también existen alternativas para determinados viajeros.

Además, según el caso, estos documentos deberán estar acompañados por una visa si la nacionalidad o la actividad que realizará el viajero la requiere , un pasaje de salida del país y acreditación de solvencia económica.

Migración Colombia también dispone de Check-Mig, un prerregistro gratuito que puede completarse desde 72 horas y hasta una hora antes del viaje. Actualmente, la página específica del servicio lo define como no obligatorio y destinado a agilizar el control migratorio.

Los viajeros que planeen visitar Colombia, Perú y Bolivia deben comprobar con anticipación la vigencia de su pasaporte y los demás documentos migratorios exigidos según la nacionalidad. IA Gemini

Perú exige renovar el pasaporte: ¿Cuánto tiempo de vigencia debe tener?

En Perú, l as condiciones dependen de la nacionalidad . La información consular peruana establece que los ciudadanos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay que ingresen con fines turísticos pueden hacerlo utilizando su documento de identidad físico o un pasaporte con una vigencia no menor a seis meses.

Para los viajeros de otras nacionalidades, las autoridades peruanas indican que se requiere un pasaporte con una vigencia no menor a seis meses , además de la visa cuando corresponda de acuerdo con las reglas aplicables a cada nacionalidad.

Por este motivo, quienes necesiten utilizar el pasaporte y tengan un documento vencido o próximo a quedar por debajo del período de vigencia exigido deberán renovarlo antes de viajar para cumplir con las condiciones migratorias.

Bolivia: ¿Quiénes deben presentar un pasaporte con al menos seis meses de vigencia?

Bolivia divide a las nacionalidades en distintos grupos para determinar quién necesita una visa de turismo. Los ciudadanos comprendidos en el Grupo I no necesitan visa para visitar el país como turistas, mientras que los pertenecientes a los grupos II y III sí deben tramitarla; en el caso del Grupo III, además, se requiere una consulta previa ante la Dirección General de Migración (DIGEMIG).

La exigencia de los seis meses también aparece en otras categorías de visa boliviana, como las de objeto determinado, estudiante, múltiple, humanitaria y tránsito.