Podrán confiscar los vehículos y cancelan las licencias de conducir de todas las personas que estén en esta lista de infractores

Las autoridades de California han implementado una política de tolerancia cero ante conductas que amenazan la seguridad vial y la convivencia en el espacio público.

Este nuevo enfoque tiene como objetivo identificar a los infractores y aplicar sanciones inmediatas, las cuales pueden incluir la incautación de vehículos y la pérdida del derecho a conducir, incluso tras el primer incidente.

Cambios en las licencias de conducir: la obligación de adherirse a nuevas normativas para todos.

El estado de California ha confirmado la implementación rigurosa de sanciones contra aquellos conductores que participen en conductas peligrosas al volante, tales como carreras ilegales, exhibiciones de velocidad y eventos conocidos como sideshows.

La normativa, conocida como “Ley Gipson” en reconocimiento a su promotor, autoriza a las fuerzas del orden a incautar los vehículos y suspender o anular las licencias de conducir de aquellos que aparezcan en los registros oficiales de infractores.

Esta medida tiene como objetivo detener prácticas que ponen en peligro a los peatones y a otros conductores y se implementa a raíz de un incremento en los incidentes graves relacionados con maniobras irresponsables en la vía pública.

Ya es oficial | Confiscan los vehículos y cancelan las licencias de conducir de todas las personas que figuren en este listado

Confiscación de vehículos y anulación de licencias de conducir para determinados individuos

Cuando se verifica la infracción, las autoridades están en condiciones de incautar el vehículo de inmediato, imponer multas sustanciales y suspender o anular la licencia por períodos extensos.

En situaciones de reincidencia o en caso de lesiones, daño a terceros o resistencia a la autoridad, el expediente podría avanzarse hacia cargos penales y a la retención prolongada del automóvil, con los costos de recuperación siendo responsabilidad del infractor.

Las autoridades advierten que involucrarse en la organización o facilitación de estas actividades conlleva riesgos significativos de pérdidas económicas y legales, así como la posibilidad de perder el vehículo.