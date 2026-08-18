Contar con un pasaporte completamente vigente es un requisito esencial al momento de viajar a Estados Unidos, dado que las autoridades lo solicitan como parte de los documentos obligatorios para permitir los traslados internacionales.

En ese sentido, quienes tengan planeado volar desde Buenos Aires hacia Estados Unidos próximamente tendrán que verificar la vigencia de su identificación internacional y los requisitos que se exigen para viajeros argentinos. Esto permitirá renovar a tiempo si resulta necesario para poder trasladarse sin inconvenientes.

No contar con la documentación adecuada puede provocar que se niegue el traslado tanto por parte de las autoridades como de las aerolíneas.

Estados Unidos bloqueará los vuelos desde Buenos Aires a quienes no cumplan con este requisito

Estados Unidos exige como regla general que todos los viajeros presenten un documento completamente en fecha no sólo durante la totalidad de su estadía sino también durante seis meses adicionales al momento pautado de salida.

Esta regla sólo se exime para los nacionales de países que forman parte del conocido como “Club de los 6 meses”, quienes tendrán que presentar pasaporte válido únicamente durante el tiempo del viaje.

Es importante considerar que contar con un documento en regla no sólo es fundamental al momento de viajar. También se solicitará como parte de los requisitos de cumplimiento obligatorio para poder gestionar, por ejemplo, una visa americana.

El pasaporte debe encontrarse en completa vigencia para viajar.

Qué requisitos específicos tienen los ciudadanos argentinos

En el caso de los viajeros argentinos, por formar parte del Club de los 6 Meses, sólo necesitan un pasaporte completamente vigente durante el período de estadía en el país.

Requisitos para renovar el pasaporte en Buenos Aires

De acuerdo con lo especificado por la información oficial, todos los mayores de 18 años deben presentar

DNI tarjeta vigente

Pasaporte anterior

Luego se exigirá el seguimiento de los pasos enumerados a continuación

Visitar el Registro Civil más cercano o sacar turno para un Centro de Documentación Renaper

Presentar el comprobante de pago en la oficina elegida

Guardar la constancia de solicitud de trámite