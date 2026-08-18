Para viajes internacionales, el pasaporte es uno de los documentos más importantes a tener en cuenta. Entre los principales detalles a tener en cuenta, los datos se deben coincidir con los del boleto de avión, y además no presentar daño ni deterioro grave.

Adicionalmente, algunos países como Brasil, México y Estados Unidos, solicitan que tenga un tiempo restante mínimo de vigencia para permitir el embarque o el ingreso al país. Conocer estos requisitos antes del viaje agiliza el paso por los puntos de control y evita inconvenientes.

Brasil, México y Estados Unidos prohíben el ingreso: ¿Qué solicita cada país a los extranjeros?

Cada país tiene distintos requisitos de ingreso que pueden variar según la nacionalidad del viajero en cuestión.

Los ciudadanos de otros países que deseen ingresar a Brasil que estén sujetos al régimen de visa deben tramitarla previo al viaje. Para quienes planeen una estadía corta existe la Visa de Visita (VIVIS). En términos generales, se debe contar con un pasaporte vigente o Documento Nacional de Identidad para países pertenecientes al Mercosur o a la comunidad andina, y tramitar una visa si el país de origen no está exento.

México, por otro lado, solicita a los extranjeros que presenten un pasaporte que se mantenga válidos durante su estadía en el país. La necesidad de una visa depende de la nacionalidad y de la naturaleza del viaje. Los requisitos generales incluyen presentar un pasaje de regreso, una reserva de alojamiento, información sobre el motivo del viaje y comprobantes de solvencia económica.

Estados Unidos sí exige a los extranjeros que presenten un pasaporte con seis meses de vigencia para permitir el ingreso. Dependiendo de la nacionalidad , se tendrá que presentar una visa de visitante B1 o B1/B2 o una Autorización Electrónica de Viaje para quienes sean de países pertenecientes al Programa de Exención de Visa.

Cada país tiene distintos requisitos de ingreso que pueden variar según la nacionalidad del viajero en cuestión. IA Gemini

Consejos de viaje: puntos a tener en cuenta a la hora de viajar a Brasil, México y Estados Unidos

Debido a las diferencias en los requisitos dependiendo de cada nacionalidad, l o recomendable es consultar con bastante tiempo de anticipación qué solicita cada nación para permitir el ingreso.