Este proyecto recibe el nombre de ITER y ha alcanzado recientemente la etapa más compleja desde su fundación.

Mientras una significativa parte del mundo discute acerca del futuro de las centrales nucleares y el impacto ambiental de los combustibles fósiles, un proyecto internacional avanza de manera silenciosa hacia uno de los mayores hitos tecnológicos de la historia: la edificación de un sistema que es capaz de generar energía limpia e ilimitada mediante la fusión nuclear.

Este proyecto recibe el nombre de ITER y ha alcanzado recientemente la etapa más compleja desde su fundación.

Se edifica la obra más significativa en la historia de la humanidad

Instalado en Cadarache, al sur de Francia, el núcleo del reactor comenzó su ensamblaje final tras más de veinte años de desarrollo. Impulsado por la Unión Europea y respaldado por naciones como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur e India, ITER busca replicar en nuestro planeta el mismo proceso que se produce en el corazón del Sol.

El avance más reciente representa un hito significativo: la instalación de los componentes primordiales de la cámara en la que se generará el plasma, una esfera de energía que alcanzará 150 millones de grados Celsius. Esta cifra se encuentra entre las temperaturas más extremas jamás gestionadas por la ingeniería contemporánea.

Para afrontar tal desafío térmico, la cámara del reactor —denominada vacuum vessel— se compone de nueve enormes secciones de acero, elaboradas con una precisión milimétrica y diseñadas para encajar como si se tratara de un rompecabezas de alta tecnología. Cada una de estas piezas pesa varias toneladas y en total superan las 400 toneladas, lo que convierte al núcleo de ITER en una de las estructuras científicas más pesadas jamás edificadas.

La firma Westinghouse Electric Company se encarga de la instalación de estos módulos, contratados por aproximadamente 168 millones de dólares. Cualquier desacoplamiento mínimo podría poner en riesgo la estabilidad del plasma, por lo que el ensamblaje demanda el uso de robots especializados, sistemas de medición láser y controles permanentes.

La firma Westinghouse Electric Company se encarga de la instalación de estos módulos, contratados por aproximadamente 168 millones de dólares.

¿Cómo operará el reactor que busca replicar el funcionamiento del Sol?

El objetivo es establecer un entorno en el que átomos ligeros —principalmente hidrógeno— puedan fusionarse entre sí, generando enormes cantidades de energía sin generar residuos radiactivos de larga duración. Para conseguirlo, se emplearán campos magnéticos extremadamente potentes que confinarán el plasma, evitando su contacto con las paredes del reactor. Este proceso, conocido como fusión nuclear, se considera la “energía soñada”: no produce emisiones masivas de carbono, no depende de combustibles escasos y no presenta los mismos riesgos que la fisión utilizada en las centrales eléctricas actuales.

La ingeniería que trasciende todas las barreras

El control de un plasma millones de veces más caliente que el núcleo del Sol constituye una tarea compleja. ITER requerirá:

Imanes superconductores que sean capaces de generar campos magnéticos intensos.

Sensores térmicos y magnéticos que monitoricen el comportamiento del plasma en tiempo real.

Sistemas de contención para prevenir que cualquier inestabilidad afecte a la infraestructura.

Redes de seguridad que aseguren la desconexión inmediata ante cualquier eventual fallo.

La sincronización de todos estos dispositivos permitirá mantener el plasma “flotando” dentro de su jaula magnética, impidiendo su escape y garantizando un funcionamiento estable.

Lo que representa el futuro energético mundial.

Si ITER logra evidenciar que la fusión nuclear es factible y sostenible en grandes escalas, podría posibilitar la existencia de reactores comerciales destinados a proveer energía a ciudades, industrias y redes eléctricas completas sin la emisión de gases contaminantes ni la dependencia de recursos limitados. En términos más precisos, una tecnología que podría reconfigurar el panorama energético global por siglos.