El Kennedy Center estuvo en el centro de la agenda judicial y política durante la semana del 14 de septiembre debido a las últimas actualizaciones respecto al deseo de Donald Trump.

El centro de artes escénicas ubicado en Washington fue clausurado el miércoles 16 de septiembre después de que su junta directiva aprobara el cierre temporal para realizar reparaciones por motivos de seguridad.

La decisión llegó, luego de que un juez federal rechazara nuevamente los intentos de cambiar el nombre de la institución en honor a Donald Trump sin autorización del Congreso.

¿Qué ocurrió con el Kennedy Center y por qué Trump ordenó su cierre?

La junta directiva del Kennedy Center, que es presidida por Donald Trump y conformada por otros integrantes de su administración, votó el 15 de septiembre que el centro cierre para realizar obras de reparación. Más tarde, la institución sería vallada para impedir el acceso.

El acuerdo llegó después de que el juez federal Christopher Cooper bloqueara nuevamente el intento de Donald Trump de renombrar el centro con su propio nombre.

Matt Floca, director ejecutivo y director de operaciones en el Kennedy Center, confirmó que el cierre temporal se daría debido a que sus condiciones representaban un “grave riesgo” para la seguridad pública debido a su deterioro estructural.

Según informó la junta directiva, el cierre se justifica por una inspección de la cubierta de la terraza y el derrumbe parcial del techo que sucedió a principios de septiembre.

Fotografía de archivo del 19 de diciembre de 2025 que muestra a personas caminando frente al Centro Kennedy de las Artes Escénicas en Washington (Estados Unidos). El Centro Kennedy, el prestigioso centro de artes escénicas estadounidense frente al río Potomac, amaneció este jueves vallado, poco después de que se hicieran públicas fotos del presidente Donald Trump observando un gran póster en el Air Force One con el título 'Demolición del Kennedy Center'. EFE/ Lenin Nolly ARCHIVO Fuente: EFE Lenin Nolly

¿Por qué Donald Trump quiere que el Kennedy Center lleve su nombre?

Tras ser nombrado presidente de la junta directiva del Kennedy Center en 2025, el primer mandatario de Estados Unidos afirmó que sus esfuerzos por intentar restaurar y mejorar la condición edilicia de la institución debían ser reconocidas de forma apropiada.

El presidente afirmó que que las obras financiadas con USD 257 millones asignados por el Congreso solo avanzarían si se permitía continuar con los planes para reconocerlo en el edificio.

Trump advierte que si las remodelaciones y reparaciones correspondientes no se realizan, el centro podría ser demolido porque se encuentra en “muy mal estado” y es “muy peligroso”.

El Kennedy Center estuvo en el centro de la agenda judicial y política durante la semana del 14 de septiembre debido a las últimas actualizaciones respecto al pedido de Donald Trump. Fuente: EPA/EPA POOL SHAWN THEW / POOL

¿Cuánto tiempo podría permanecer cerrado el Kennedy Center?

Aún no existe una fecha estimativa de reapertura. En primer lugar, porque la junta directiva votó por un cierre temporal e indeterminado para efectuar reparaciones, pero el cierre inmediato se dio por motivos de seguridad y se estableció por al menos siete días, según lo que confirmó Matt Floca.

El juez Christopher Cooper ordenó que el Kennedy Center avise con al menos 30 días de anticipación antes de realizar cualquier modificación física importante dentro del edificio a partir del 17 de septiembre, incluida una posible demolición.