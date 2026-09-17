La ciudad de Nueva York comenzó esta semana la instalación de 17 nuevos baños públicos gratuitos en diferentes zonas de los cinco distritos.

De acuerdo con el anuncio oficial realizado por Mamdani, las unidades se ubicarán en plazas públicas y zonas de alta circulación.

Dónde se ubicarán los nuevos 17 baños públicos: la lista de locaciones

Las instalaciones estarán distribuidas entre Bronx, Brooklyn, Queens, Manhattan y Staten Island:

Bronx: Yankee Stadium, Admiral Farragut Playground, Mapes Park y Monsignor Raul Del Valle Square

Brooklyn: Columbus Park, Milestone Park, Fulton Street y Truxton Street y Avenue C Plaza

Queens: Astoria Boulevard South y 31st Street, Northern Boulevard y 31st Street, Northern Boulevard y 54th Street y 34th Avenue y 64th Street

Manhattan: Cooper Square, Malcolm X Plaza, Delancey Street y Suffolk Street y Plaza Alianza Dominicana

Staten Island: North Shore Esplanade

Los baños funcionarán todos los días de 7 am a 10 pm.

Habrá 17 nuevos baños públicos en la Ciudad de Nueva York. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo serán estos nuevos baños que instalará Mamdani

Los baños serán unidades diseñadas para funcionar sin contacto. Tendrán lavabo con agua corriente, inodoro con descarga, climatización y estación para cambiar pañales.

El acceso podrá realizarse mediante mensaje de texto, código QR, la aplicación Throne Bathroom Net o una tarjeta de acceso.

Además, la aplicación también permite localizar el baño más cercano y consultar si la unidad está disponible.