El pasaporte americano es un documento esencial para ciudadanos y extranjeros naturalizados que desean viajar al exterior como estadounidenses, pues las autoridades lo solicitan antes de autorizar este tipo de traslados. En ese marco, quienes deban gestionarlo por primera vez durante la semana siguiente, pero no puedan asistir en los días y horarios de atención tradicionales de los centros de tramitación, tendrán la alternativa de iniciar el trámite en las ferias especiales de aceptación de pasaportes, que se llevarán a cabo en diversas locaciones del país. Según lo indica la lista oficial, quienes cumplan con los requisitos para gestionar este tipo de documento podrán hacerlo por primera vez en las siguientes locaciones Sacred Heart University (151 Park Ave) – Fairfield, Connecticut (CT) Underwood City Hall (241 3rd St) – Underwood, Iowa (IA) Passaic County Clerk – Paterson, Nueva Jersey (NJ) Passaic County Clerk – Wanaque Branch – Wanaque, Nueva Jersey (NJ) Santiago Caban Building (Mariano Vidal St 158, Ste 103) – Arecibo, Puerto Rico (PR) Lopez Island Library (2225 Fisherman Bay Rd) – Lopez Island, Washington (WA) Essex County Clerk Office (560 Northfield Ave) – West Orange, Nueva Jersey (NJ) Baldwin Boettcher Branch Library (22248 Aldine Westfield Rd) – Humble, Texas (TX) Kingwood Branch Library (4400 Bens View Ln) – Kingwood, Texas (TX) UC Irvine – Irvine, California (CA) Franklin Park Library (10311 Grand Ave) – Franklin Park, Illinois (IL) Para poder gestionar este documento desde cero, las autoridades solicitarán el cumplimiento de las siguientes instancias Cuando la solicitud se esté procesando, un correo electrónico se lo informará oficialmente a cada solicitante. El estado de la gestión puede consultarse en este link