Conoce en qué situaciones la normativa actual del estado fija esta obligación.

La ley vigente de Pensilvania (PA) establece ciertas obligaciones para familiares directos de personas que se encuentran en situación de indigencia, incluso cuando se determina que el estado también debe involucrarse en su cuidado.

De acuerdo con el artículo 4603 del Título 23 de los Estatutos Consolidados de Pensilvania, los hijos de las personas indigentes tienen la “responsabilidad cuidar, mantener o asistir económicamente” a sus padres en situación de extrema vulnerabilidad.

Los hijos mayores de edad deben, por ley, ayudar económicamente a sus padres indigentes

La responsabilidad legal fijada por la normativa alcanza a los hijos de las personas indigentes, así como también al cónyuge o progenitor de quien se encuentra en esta situación. El cuidado puede incluir la cobertura de asistencia médica.

No obstante, existen dos casos puntuales en los que un hijo puede eximirse de la responsabilidad de manutención: poder demostrar que no cuenta con la capacidad financiera para mantener a la persona indigente o que el padre indigente haya abandonado al hijo durante al menos 10 años mientras era menor de edad.

En Pensilvania, los hijos tienen obligación legal de mantener a sus padres si están en situación de indigencia. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuánto deben pagar los hijos a sus padres en esta situación

La ley específica que será el juez el encargado de determinar cuánto debe pagar el familiar, dependiendo de cada caso. El tribunal podrá intervenir siempre que se lo pida la persona indigente, un familiar o cualquier otra persona que esté interesada en su cuidado.

Cuando exista obligación de cubrir los gastos médicos de los adultos mayores, el familiar tendrá que pagar durante 12 meses como máximo el que resulte menor de estos montos:

Seis veces la diferencia entre sus ingresos y el dinero que necesita para mantener a quienes dependen de el

El costo de la asistencia médica de la persona mayor

La obligación de cubrir gastos médicos puede reducirse o eliminarse, dependiendo de los límites presupuestarios que establezca la ley. De no cumplirse de acuerdo con lo establecido, el castigo podría llegar hasta seis meses de prisión.